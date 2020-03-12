Лукашенко подписал указ о стимулировании закупок электромобилей

Изменить сложившейся за многие годы привычке доверять исключительно лошадиным силам двигателя внутреннего сгорания в Беларуси постараются теперь и силой президентского указа "О стимулировании использования электромобилей". О его подписании сообщили 12 марта в пресс-службе главы государства.

Документ, пояснил источник в администрации Александра Лукашенко, "призван стимулировать спрос на электромобили, создание в стране соответствующей зарядной и сервисной инфраструктуры".

В указе оговаривается солидный комплекс и материального стимулирования. В частности, владельцы электромобилей освобождаются от уплаты пошлины за выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Более того, физическим лицам не придется уплачивать НДС при ввозе в Синеокую машин данного типа для личного пользования. При этом у них будет возможность вернуть уплаченную при приобретении электромобиля сумму НДС в пределах 500 базовых величин, что составляет около 14 тысяч белорусских рублей. Кроме того, владельцы электротранспорта освобождаются на шесть лет от платы за парковку в специально оборудованных местах на коммунальных автомобильных парковках.

Что касается производителей машин и аккумуляторных станций, то они, а также эксплуатирующие их организации, получили право применять повышенный инвестиционный вычет в порядке, установленном Налоговым кодексом страны. Освобождены от НДС и зарядные станции в случае их использования на территории республики.

Учтены в документе и интересы местных энергетических компаний. Производственному объединению "Белоруснефть", например, без проведения аукциона будут предоставлены в аренду земельные участки для строительства и обслуживания электрозарядных комплексов. При этом затраты на строительство станций могут безвозмездно передаваться на баланс юридического лица, на учете которого находятся эти объекты, и включаться застройщиком в состав внереализационных расходов.

Кстати, ранее действующий указ от 10 июля 2018 года №273 "О стимулировании использования электромобилей" признается утратившим силу, сообщает источник в администрации Лукашенко.