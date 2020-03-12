Малайзия зафиксировала первый случай спорадического заражения COVID-19

Сообщается, что заразившийся человек не был за границей и не общался с известными ведомству лицами, у которых было обнаружен вирус. Это значит, что распространение инфекции в обществе теперь находится вне возможностей гарантированного контроля. Это, в свою очередь, соответствует третьей фазе распространения вируса, отмечает издание.

Как рассказал генеральный директор эпидемиологического департамента малазийского минздрава Нур Хишшам Абдулла, сам пациент не знает, от кого мог заразиться. Вирус у него выявили во время массового анализа шестисот образцов биомассы людей, у которых имелись симптомы респираторных заболеваний, в частности воспаления легких и гриппа. Сейчас власти проводят расследование, чтобы установить первоисточник спорадического заражения, цитирует Абдуллу газета.

Напомним, что по данным министерства здравоохранения Малайзии, на сегодняшний момент в стране было зарегистрировано 149 зараженных COVID-19, 26 из них выздоровели.