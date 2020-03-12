"Манчестер Юнайтед" забил в гостях 5 мячей в ворота ЛАСКа

"Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА в гостях разгромил австрийский ЛАСК- 5:0. Игра прошла в Линце без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

В первом тайме хозяева поля оказывали достойное сопротивление и пропустили в свои ворота всего один мяч. Его автором стал Одион Игало. Этот футболист, выступающий в "МЮ" на правах аренды с января, сумел забить четвертый гол в третьем проведенном матче.

Во втором тайме хозяева дрогнули. На 58-й минуте Дэниел Джеймс забил второй гол, а в концовке ЛАСК пропустил еще трижды - отличились Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.

В других матчах "Базель" на выезде, также без зрителей, разгромил немецкий "Айнтрахт" - 3:0. Турецкий "Истанбул Башакшехир" сумел с минимальным счетом переиграть дома "Копенгаген" - 1:0.