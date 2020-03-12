Матчи "Ювентуса" и "Реала" в Лиге чемпионов перенесены

УЕФА перенес матчи Лиги чемпионов "Ювентус" - "Лион" и "Манчестер Сити" - "Реал" на неопределенный срок.

Матч между "Ювентусом" и "Лионом" должен был пройти в Турине 17 марта, однако в назначенную дату не состоится.

В связи с обнаружением у футболиста итальянского клуба Даниэле Ругани коронавируса футболист туринского клуба находятся на карантине. Криштиану Роналду проходит карантин в Португалии.

По этой же причине в срок не состоится и матч "Манчестер Сити" - "Реал". Мадридцы "пострадали" из-за своих баскетбольных одноклубников. У одного из баскетболистов диагностирован коронавирус, а представители команд общались друг с другом. Теперь футболисты вынуждены провести 15 дней на карантине.