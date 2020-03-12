Матвиенко: Совфед 14 марта подведет итоги голосования в регионах по поправкам в Конституцию

В Совет Федерации поступило достаточно постановлений региональных законодательных собраний по закону о поправке к Конституции, чтобы палата могла подвести итоги голосования в субъектах на ближайшем пленарном заседании, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В Совет Федерации к этому моменту уже поступило более 60 постановлений законодательных, представительных органов субъектов о рассмотрении закона о поправке к Конституции России", - подтвердила она, добавив, что "закон одобрен всеми регионами, представившими свою позицию, а это уже более двух третей".

"Таким образом Совет Федерации может вынести на голосование постановление об установлении результатов рассмотрения законодательными собраниями субъектов закона о поправке к Конституции уже на свое ближайшее заседание", - пояснила спикер.

"Как вы знаете, ближайшее у нас запланировано на 14 марта, на эту субботу. Будем включать в повестку", - заключила она.

Напомним, накануне закон об изменениях в Основной закон прошел третье чтение в Госдуме и был одобрен Советом Федерации.

После того как верхняя палата федерального парламента подведет итоги голосования в региональных заксобраниях, текст закона будет направлен президенту. Глава государства подпишет его и запросит мнение Конституционного суда РФ о соответствии документа Основному закону. В случае положительного решения глава государства подпишет указ о назначении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Оно может пройти 22 апреля.

Изменения в Конституцию будут считаться одобренными при поддержке более чем половины участников голосования.