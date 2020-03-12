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12.03.2020 07:59
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Медики перечислили защищающие от вирусов простые продукты

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Испанские медики назвали продукты, которые способны влиять на работу иммунной системы. А именно, препятствовать развитию заболеваний, либо "снимать" симптомы простуды, гриппа и других недугов.

Фото: npdesignde / istock
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В десятку самых полезных для иммунной системы попали содержащий ценное соединение аллицин чеснок, богатый витамином E миндаль, обладающая антиокислительными свойствами черника, куриный бульон с домашней птицей, брокколи, грибы, темный шоколад и цитрусовые.

Самыми полезными специями названы имбирь и куркума, лучшим молочным продуктом - кефир.

Также специалисты посоветовали чаще есть киви, гранаты и готовить блюда с использованием красного болгарского перца и шпината.

Среди напитков, положительно влияющих на работу иммунной системы, одним из наиболее эффективных назвали богатый антиоксидантами зеленый чай.

Общество Здоровье

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