Медики перечислили защищающие от вирусов простые продукты

Испанские медики назвали продукты, которые способны влиять на работу иммунной системы. А именно, препятствовать развитию заболеваний, либо "снимать" симптомы простуды, гриппа и других недугов.

В десятку самых полезных для иммунной системы попали содержащий ценное соединение аллицин чеснок, богатый витамином E миндаль, обладающая антиокислительными свойствами черника, куриный бульон с домашней птицей, брокколи, грибы, темный шоколад и цитрусовые.

Самыми полезными специями названы имбирь и куркума, лучшим молочным продуктом - кефир.

Также специалисты посоветовали чаще есть киви, гранаты и готовить блюда с использованием красного болгарского перца и шпината.

Среди напитков, положительно влияющих на работу иммунной системы, одним из наиболее эффективных назвали богатый антиоксидантами зеленый чай.