Михаил Мишустин обещает пройти экономические трудности без потрясений

В экономике России сформирован достаточный запас прочности на много лет, уверен премьер-министр Михаил Мишустин. Граждан сейчас он просит внимательнее относиться к своему здоровью, своим родным и близким, особенно к старшему поколению, наиболее уязвимому перед угрозой коронавируса.

В кабинете министров внимательно следят за экономическим положением в стране, принимая экстренные меры для сохранения баланса. В последние дни и недели Россия, как и весь остальной мир, находится под давлением двух факторов - эпидемии коронавируса и решения стран ОПЕК о выходе из сделки по сокращению добычи нефти.

- Ситуация в российской экономике находится под контролем президента и правительства. У нас есть все инструменты, чтобы пройти ее спокойно, без потрясений, - заявил глава правительства, открывая заседание в четверг.

В экономике сформирован большой запас прочности. В частности, золотовалютные активы Банка России превысили 570 миллиардов долларов, более чем в 10 триллионов рублей оценивается объем ликвидных средств Фонда национального благосостояния. "Даже при устойчиво низких ценах на нефть для компенсации бюджетных потерь этих средств нам хватит на много лет", - сказал Мишустин.

- Это достаточные условия для того, чтобы исполнить в полном объеме все социальные обязательства, - заявил премьер. - Как отметил президент, у нас есть все возможности для проведения социально ориентированной государственной политики, которая основана на потребностях людей и нацелена на повышение качества и уровня жизни, в том числе для того, чтобы обеспечить индексацию пособий и выплат.

Инициатором нестабильности на нефтяном рынке Россия не была. В Белом доме не раз повторяли, что с нашей стороны звучало предложение партнерам продлить соглашение ОПЕК+ до конца второго квартала и даже на год. Но, констатировал Михаил Мишустин, ряд стран организации не пошли на это при прежних условиях, а Саудовская Аравия объявила о беспрецедентном снижении цен на свою нефть и увеличении добычи до рекордных уровней. Это и привело к падению рынков.

Несмотря на острую ситуацию за пределами России, угроза распространения коронавируса в нашей стране сведена к минимуму

Даже из этой ситуации правительство стремится извлечь выгоду, она связана с программами импортозамещения. "Сейчас мы прорабатываем дополнительные меры для углубления импортозамещения в промышленности и сельском хозяйстве, расширяем возможности для экспорта несырьевой, высокотехнологичной продукции", - рассказал глава кабинета министров.

От федеральных органов исполнительной власти он требует координировать свои действия - от этого во многом зависит благополучие граждан. "Надо свести все риски к минимуму и отразить серьезные угрозы, чтобы защитить людей от финансовой неопределенности в первую очередь. Это наша главная цель", - заявил премьер-министр.

К гражданам у Михаила Мишустина сейчас одна просьба - внимательнее относиться к своему здоровью, родным и близким, особенно людям старшего поколения, которые наиболее уязвимы для охватившей мир пандемии нового вируса. Защита жителей страны от коронавирусной инфекции - вторая главная задача правительства. "Именно поэтому я прошу всех граждан России с пониманием отнестись к тем упреждающим мерам, которые принимаются на федеральном, региональном и местных уровнях, в том числе в Москве", - обратился премьер к стране.

Все подготовленные решения тщательно выверены и обоснованы, подчеркнул он. Россия, в частности, одной из первых фактически закрыла границы для граждан Китая и других стран, где активно распространялся вирус. Ограничено авиасообщение с рядом европейских государств, отменены заграничные командировки для чиновников, кроме исключительных случаев государственной важности, регионам рекомендовано воздерживаться от массовых деловых, спортивных мероприятий.

- Все принимаемые нами меры проводятся в целях профилактики и упреждения коронавируса. Именно это является главным мотивом. Поэтому, несмотря на острую ситуацию за пределами России, угроза распространения инфекции в нашей стране сведена к минимуму, - считает Мишустин.

Кабинет министров в четверг распределил дополнительную финансовую поддержку территориям, которым в последние годы уделяется приоритетное внимание. 7,3 миллиарда рублей получит Крым. Основную часть средств - 6,7 миллиарда - направят на обновление парка пригородных поездов и поездов дальнего следования, остальные деньги пойдут на капитальный ремонт многоквартирных домов. "Все это поможет сделать поездки и отдых в Крыму и Севастополе более комфортными, тем более что совсем скоро открывается туристический сезон", - подчеркнул премьер-министр.

Еще 1,4 миллиарда рублей предусмотрено для развития центров экономического роста в регионах Дальнего Востока - Приморском крае и Амурской области. Финансирование направлено на решение конкретных проблем: реконструкция моста, оборудование для детской поликлиники, возведение электросетей для города Свободного.

Тем временем

Правительство на заседании одобрило запрет водителям и контролерам высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей до 16 лет без сопровождения взрослых, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих. "Законопроект сегодня это напрямую запрещает. Таких случаев быть не должно", - заявил он.

Кроме того, регионы смогут по своему усмотрению давать контролерам право требовать у безбилетных пассажиров документы, удостоверяющие личность. "Сегодня это тоже большая проблема - привлечь безбилетника к ответственности за проезд, - поскольку правом требовать такие документы до сего времени наделены только правоохранительные органы", - пояснил глава минтранса.