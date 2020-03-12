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12.03.2020 19:14
Рубрика: Экономика

Минфин переложит часть резервов из ФНБ в китайские юани

Текст: Игорь Зубков
Минфин предложил инвестировать часть резервов из Фонда национального благосостояния в китайские юани и в китайские гособлигации. Проект поправок, допускающий покупку в ФНБ китайских активов, опубликован для общественного обсуждения.
Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости
Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости

По действующим правилам средства фонда могут размещаться в долларах США, евро, фунтах стерлингов, австралийских и канадских долларах, швейцарских франках и иенах, а также в номинированных в этих валютах гособлигациях.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Юань входит в состав рассчитываемой МВФ корзины резервных валют SDR с 2015 года. Среди институциональных инвесторов, включая центральные банки, он еще не приобрел статуса полноценной резервной валюты из-за недостаточно развитого внутреннего финансового рынка и ограничений на движение капитала в Китае, признает Минфин. Однако он указывает, что в золотовалютных резервах под управлением Банка России доля юаня уже велика и полагает, что включение юаня и в валютную структуру ФНБ потенциально способно оказать на нее "стабилизирующее влияние" и поднять доходы от управления средствами фонда.

"Доходность - в теории и в спокойное время это увеличит, но риски и проседания в кризис повысит, - полагает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. - Изменения будут умеренными - максимум доведут долю до уровня в золотовалютных резервах примерно за год. Резервы вообще инерционны".

Согласно последним доступным данным Банка России на конец июня прошлого года (ЦБ намеренно публикует их с полугодовой задержкой), доля китайского юаня в золотовалютных резервах составляет 13,2%. ЦБ РФ первым среди центральных банков существенно (и очень быстро) нарастил долю юаня за счет доли активов в долларах США после введения пакета американских санкций в апреле 2018 года.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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О минимизации санкционных рисков упоминает и Минфин в пояснительной записке к проекту поправок. "Включение в корзину разрешенных валют ФНБ китайского юаня будет способствовать сближению валютной структуры средств Фонда с фактической структурой международных (золотовалютных) резервов Банка России, модифицированной в последнее время в целях минимизации "санкционных" рисков", - отмечает Минфин.

В ФНБ на 1 марта находилось 8,2 трлн рублей, еще без малого 2 трлн "дополнительных" нефтегазовых доходов, полученных бюджетом в 2019 году, должны быть перечислены в фонд летом.

Экономика Макроэкономика Правительство Минфин

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