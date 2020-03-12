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12.03.2020 14:15
Рубрика: Экономика

Минфин рассказал о будущем льготных ставок по ипотеке

Текст: Роман Маркелов
Ставки по льготным ипотечным программам останутся на прежнем уровне, независимо от того, каким будет уровень ставок в среднем в банках. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Сейчас действуют государственные программы для семей с детьми, которые были инициированы президентом. "Никакие изменения в принятые программы вноситься не будут. Мы выполним все взятые на себя обязательства", - сказал Моисеев.

Фото: iStock
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Так, для семей, в которых с 1 января 2018 года появился второй и последующие дети, ставка на первичном рынке составляет 6%, при этом в некоторых банках она даже снижена, напомнил замминистра. На Дальнем Востоке действует льготная ипотечная программа со ставками 2%. Кроме того, многодетные семьи могут претендовать на списание долга по ипотеке в размере 450 тысяч рублей, добавил Моисеев.

Ранее в четверг гендиректор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко предположил, что ставки по ипотеке в России могут вырасти из-за снижения курса рубля. По его словам, повышение ставок может произойти, если Банк России из-за ситуации на финансовом рынке решит повысить ключевую ставку (ближайшее заседание регулятора пройдет 20 марта).

По состоянию на 1 февраля средневзвешенная ставка по ипотеке в России, по данным ЦБ, составляла 8,84% годовых.

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