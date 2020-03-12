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12.03.2020 11:41
Рубрика: В мире

Минздрав Китая: Пик эпидемии коронавируса в КНР прошел

Текст: Диана Ковалева
Пик эпидемии коронавируса в Китае прошел. Об этом заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
Фото: YAFP
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"В настоящее время, за исключением Уханя, во всех городах провинции Хубэй в течение уже одной недели не зарегистрировано новых случаев заражения. За пределами провинции Хубэй было выявлено семь новых случаев, из которых шесть - ввозные. Эти данные свидетельствуют о том, что в целом пик этой волны эпидемии в стране уже прошел", - заявил Ми Фэн.

По его словам, количество новых случаев заражения идет на убыль, и сама эпидемия находится на сравнительно низком уровне. При этом, как отметил Ми Фэн, не стоит терять бдительность, спасение и лечение граждан по-прежнему остается первостепенной задачей.

Напомним, что ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. На сегодняшний момент количество зараженных в мире составляет около 120 тысяч человек, вирус дошел до более чем 100 стран. Большинство из инфицированных выздоровели, но более 4 тысяч скончались.

В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса COVID-19

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