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12.03.2020 16:17
Рубрика: Власть

Мишустин: Цифровые данные - это новая нефть, золото, платина XXI века

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Сергей Куксин
Переход федеральных органов исполнительной власти на "цифру" должен идти быстрее, указал премьер-министр Михаил Мишустин чиновникам, ответственным в министерствах и ведомствах за этот процесс.

В четверг глава кабинета министров собрал на совещание заместителей руководителей органов власти, на которых ляжет координация всех процессов цифровой трансформации их ведомств. Создать такие должности в ведомствах Мишустин поручил в феврале. Эти чиновники будут подчиняться как своему непосредственному начальнику, так и профильному министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Куратором всего процесса назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Фото: Sputnik/Ekaterina Shtukina/Pool via REUTERS
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Задача чиновников - внедрить в органы власти "цифру" и выстроить единую цифровую инфраструктуру. Это означает реинжиниринг всех рабочих процессов внутри ФОИВов с учетом новых требований по цифровизации всех сфер жизни страны. "Включая их перевод в онлайн-услуги для населения и переход к управлению данными, которые на сегодняшний день поступают в реальном времени, - подчеркнул председатель правительства, - а данные сегодня - это, если хотите, новая нефть, золото, платина XXI века. Только они имеют разницу с теми ресурсами: те исчерпаемы, а они неисчерпаемы".

- И чем больше у вас данных, тем больше добавленной стоимости. Это удивительное свойство данных - рождать новую стоимость при их структуризации и обработке, в том числе с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, - обратил внимание Мишустин.

В ближайшее время должна быть разработана типовая ведомственная программа цифровой трансформации. Она рассчитана на три года, в нее впишут показатели, по котором можно оценивать степень внедрения информационных технологий. "И каждый из вас будет отвечать за их выполнение в своей сфере, иметь соответствующие индикаторы, или KPI - показатели вашей деятельности", - указал глава кабмина чиновникам.

Он их назвал "цифровым спецназом правительства", которому предстоит в самое короткое время выйти на конкретные результаты. Это требует особых навыков и знаний, в том числе доказывать преимущества цифровых технологий даже своим руководителям. Поэтому для "цифровых" замов предусмотрено обучение в Центре подготовки руководителей цифровой трансформации Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).

Важным аспектом работы премьер считает включение в нее субъектов Федерации. "Коллеги из регионов, кто на местах отвечает за цифровую трансформацию ваших отраслей, региональные министры цифрового развития - это очень важная ваша опора", - заметил Михаил Мишустин, посоветовав быстрее наладить с ними контакты, сформулировать совместные задачи и просто помогать друг другу.

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