"Теперь появилась возможность дать положительное решение по сделкам с предварительными договорами, на основании которых чаще всего продаются квартиры, находящиеся в ипотеке, - рассказали в пресс-службе ДОМ.РФ. - Ранее сделки, которые заключались на приобретение жилья с таким договором, не попадали под требование постановления правительства. Сейчас, если на дату обращения за выплатой уже заключен основной договор купли-продажи и он зарегистрирован в Росреестре, то многодетная семья может получить выплату".

Ранее действовал порядок, утвержденный кабмином в сентябре 2019 года. Предоставлялось право на компенсацию до 450 тысяч рублей семьям, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или был усыновлен третий или последующий ребенок. За полгода работы проекта ДОМ.РФ одобрил почти 40 тысяч заявок на перечисление 450 тысяч рублей на списание части долга по ипотеке многодетным семьям в рамках госпрограммы.

Поддержку получили свыше 75% заявителей. Около трех тысяч семей с помощью выплат полностью закрыли долг перед банком.

Теперь же число потенциальных участников программы станет еще больше, поскольку к ней смогут подключиться семьи уже после заключения предварительного договора, не дожидаясь стадии подписания основного договора о купле-продажи квартиры. То есть в новой версии правил учтен опыт работы и устранен препон, мешающий многим на практике.

Кроме того, произошло еще одно изменение, которое сделает обращение за такой субсидией менее хлопотным и дорогостоящим мероприятием. Новый порядок предоставления гражданами кредиторам документов предусматривает нотариальное заверение только бумаг, подтверждающих материнство и отцовство. То есть свидетельств о рождении детей. Платить за автограф и синие печати на копиях остальных документов больше не придется.

О том, что в России надо сделать ипотеку более доступной, ранее говорил премьер-министр Михаил Мишустин. Он предлагал создать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства. В частности, повышать эффективность использования земли, обеспечивать своевременную инженерную подготовку территории. По словам премьера, необходимо больше использовать современные технологии и упрощать доступ компаний на строительный рынок.

По оценке, данной ранее компанией ДОМ.РФ, ипотека по ставке в 9% доступна 47 процентам российских семей. Когда ставки по ипотеке снизятся до 8%, доступность ипотеки вырастет до 60%. Кстати, это примерно совпадает с общемировой практикой, которая свидетельствует, что снижение ставки по ипотеке на один процентный пункт приводит к увеличению спроса на квартиры на 10%. По мнению ДОМ.РФ, в 2020 году ожидается выдача 1,5-1,6 млн ипотечных кредитов на 3,4 трлн рублей. Средняя ставка выдачи опустится ниже 8,7%, причем достичь этого показателя удастся уже в первом полугодии 2020 года.

Если же к этой массе заемщиков прибавятся и многодетные семьи, которым для получения субсидии теперь достаточно предварительного договора по покупке жилья, цифры могут оказаться еще более высокими.