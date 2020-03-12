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12.03.2020 18:05
Рубрика: Власть

В солдаты - по интернету

Устроиться контрактником теперь можно не выходя из дома
Текст: Юрий Гаврилов
Армейское руководство решило максимально упростить процедуру набора в войска профессиональных солдат. В этом генералам и будущим российским контрактникам помогут современные информационно-телекоммуникационные сервисы.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Чтобы записаться в контрактники, кандидатам в военные профи теперь не надо обивать пороги комиссариатов. Им достаточно собрать все необходимые для поступления на службы документы, перевести их в электронную форму и с помощью компьютера отправить этот пакет в ближайший от дома пункт отбора. Какие именно бумаги там требуют, подскажет специальный раздел на сайте Минобороны России. Точнее говоря, окошко, именуемое "Личный кабинет гражданина", снабженное новыми функциями.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
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Вот как вся процедура будет выглядеть на практике. После регистрации в личном кабинете (https://lkg.mil.ru/) кандидату в армейские профи надо выбрать раздел "Военная служба по контракту". Затем дополнить личные данные электронной копией диплома или свидетельства об образовании, профессиональной переподготовке, а также характеристикой с места работы и другими запрашиваемыми документами и материалами.

Как сообщили "РГ" в минобороны, сформированный пакет документов пересылается в пункт отбора на службу по контракту, который территориально находится ближе всего к кандидату. Там материалы внимательно изучат и в течение 5 рабочих дней сообщат человеку предварительное решение о его годности к профессиональному строю.

Если он подходит, кандидату на контрактную службу сообщат по телефону или электронной почте, какие вакантные должности в армии ему готовы предложить.

Надо иметь в виду, что предпочтение всегда отдают кандидатам с высшим или средним профобразованием. Ну и, разумеется, физически здоровым людям.

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Если человек прежде не был в армии, ему самое место среди контрактников. Правда, служить придется как минимум два года.

Зато станут платить приличные деньги. Да и место службы выберешь самостоятельно, должность по мере возможности подыщут соответствующую твоей гражданской специальности.

В другом разделе - contract.mil.ru - собрана справочная информация о профессиональной военной службе в армии. В том числе о соцгарантиях, предусмотренных для контрактников. Между прочим, на сегодняшний день их в строю больше, чем призывников.

Ежегодно в военные профи набирают порядка 50 тысяч человек. В ближайшие шесть лет число контрактников в Вооруженных силах должно превысить 475 тысяч. А количество солдат-срочников к этому времени сократится до 220 тысяч.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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