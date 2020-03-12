На ТВ покажут фильм к 100-летию Тонино Гуэрры

Премьера документального фильма "Лора Гуэрра. Среди великих итальянцев" - на Первом канале 18 марта в 00.10

Картина приурочена к 100-летию со дня рождения Тонино Гуэрры, которое отмечается 16 марта. Из-за коронавируса в Италии отменены все массовые мероприятия, связанные с юбилеем великого поэта, художника и сценариста. Но телезрители могут насладиться рассказом о нем и его семье, посмотрев новый фильм (режиссер Анатолий Малкин, автор сценария Кира Карпенко).

Это путешествие по пространству жизни Гуэрры, или, как его называют, вдохновителя эпохи возрождения итальянского кино. Режиссер сопровождает за кадром, лишь голосом, вдову Тонино - Лору Гуэрру - по тем местам Италии, которые не только рождают воспоминания о прошлом, но и навсегда зримо преобразованы в удивительный мир мастера.

Для самого Анатолия Малкина это была непростая работа. Съемки начались с борьбы характеров - у Лоры было свое представление о том, каким должно быть документальное кино о ней и муже. Но очень скоро баталии обратились в откровенные признания. Так что фильм, изначально запланированный как портрет, оказался разговором о любви, которая отрицает саму смерть.

Тонино и Лора познакомились на кинофестивале в Советском Союзе в середине 70-х годов. Лора не так давно потеряла мужа. И ее печальный взгляд и "чуть сутулая спина" всколыхнули в душе итальянского поэта настоящую страсть. Узаконить в ту пору отношения с иностранцем было непросто. Весь цвет итальянского кино приложил немало усилий к тому, чтобы это произошло. Так Лора оказалась в Италии, где началась ее "вторая жизнь". Жизнь среди людей, о которых тогда с придыханием говорил весь мир: Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, Франческо Рози, Марчелло Мастроянни, Софи Лорен… Ей посчастливилось стать для них "своей".

Когда закончилась эпоха их блестящей римской жизни, Тонино и Лора переехали в деревню Пеннабилли, где Лора живет до сих пор. В 2012 году Тонино не стало. Но, как говорит Лора, она продолжает жить с ним, соизмеряет с ним свои мысли и в каждой пролетающей мимо бабочке видит… привет от мужа.

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"Съесть слона" - веселая история о жизни особенной театральной труппы. Фото: Предоставлено Первым каналом

Это документальная лирическая комедия про приключения актеров с синдромом Дауна. Первый канал представит картину в эфире накануне Международного дня человека с синдромом Дауна.

"Знаешь, как съесть слона? По кусочкам!". Маше 19 лет, и она мечтает стать актрисой, но ей сложно побороть свою застенчивость. Однако мечта способна толкать человека на удивительные поступки. Маша попадает в инклюзивный театр "ВзаимоДействие", где каждому особенному актеру находится подходящая роль. Теперь они вместе мечтают создать красивый спектакль и поехать на гастроли за границу. Это веселая история о жизни театральной труппы, юности, любви и дружбе, где каждый учится не только играть на сцене, но проходит настоящую проверку на храбрость и великодушие.