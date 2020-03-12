На ТВ покажут фильм к 100-летию Тонино Гуэрры

Новости

Первый в крае больной каронавирусом помещен в больницу Краснодара 21:23
В Калининграде открыли горячую линию для вернувшихся из Китая и Италии 21:08
Санкции против "дочки" "Роснефти" ввели в США 20:54
Ученые разработали новый класс препаратов от рака на основе палладия 20:52
Медики подтвердили отсутствие коронавируса у умершего пациента в Коммунарке 20:38
На продажу выставлен "Запорожец" без пробега 20:32
В Крыму арестованы члены ячейки запрещенной "Хизб ут-Тахрир" 20:30
В Петербурге выделили 850 млн рублей на лечение 15 пациентов с СМА 20:02
Четыре новых случая коронавируса выявлены в Москве 19:58
В Латвии введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса 19:46
Канадский премьер сам отправит себя на карантин из-за анализов жены 19:37
Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Финляндии 19:35
Концепцию утилизации мусора вынесут на обсуждение бизнес-сообщества 19:28
СМИ: В Каире столкнулись два пассажирских поезда 19:28
Рязанские хирурги удалили опухоль весом 30 килограммов 19:24
У встречавшегося с Трампом секретаря Болсонару обнаружен коронавирус 19:20
Болельщики московских ФК с абонементами получат доступ к "Матч Премьер" 19:18
Стартовый этап "Формулы-1" будет перенесен 19:15
Депздрав Москвы: умерший в Коммунарке пациент не болел коронавирусом 19:09
СК опроверг версию о гибели тамбовской школьницы в ДТП 18:51
Под Калининградом 60 тысяч человек остались без света из-за ветра 18:48
Путин обсудил с премьером Болгарии энергетическое сотрудничество 18:35
Почти половина родителей выступили за сокращение "домашки" в школе 18:23
Что привлекает туристов на белорусских берегах Буга 18:21
АТР отменила все турниры на ближайшие шесть недель 18:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полет российских Ту-142 над Атлантикой сняли на видео
Полет российских Ту-142 над Атлантикой сняли на видео
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как получить кадастровое дело из архива
Как получить кадастровое дело из архива
12.03.2020 20:07
Рубрика: Культура

На ТВ покажут фильм к 100-летию Тонино Гуэрры

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(8108)
Премьера документального фильма "Лора Гуэрра. Среди великих итальянцев" - на Первом канале 18 марта в 00.10

Картина приурочена к 100-летию со дня рождения Тонино Гуэрры, которое отмечается 16 марта. Из-за коронавируса в Италии отменены все массовые мероприятия, связанные с юбилеем великого поэта, художника и сценариста. Но телезрители могут насладиться рассказом о нем и его семье, посмотрев новый фильм (режиссер Анатолий Малкин, автор сценария Кира Карпенко).

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Мартиросян со Слепаковым запускают новое шоу

Это путешествие по пространству жизни Гуэрры, или, как его называют, вдохновителя эпохи возрождения итальянского кино. Режиссер сопровождает за кадром, лишь голосом, вдову Тонино - Лору Гуэрру - по тем местам Италии, которые не только рождают воспоминания о прошлом, но и навсегда зримо преобразованы в удивительный мир мастера.

Для самого Анатолия Малкина это была непростая работа. Съемки начались с борьбы характеров - у Лоры было свое представление о том, каким должно быть документальное кино о ней и муже. Но очень скоро баталии обратились в откровенные признания. Так что фильм, изначально запланированный как портрет, оказался разговором о любви, которая отрицает саму смерть.

Тонино и Лора познакомились на кинофестивале в Советском Союзе в середине 70-х годов. Лора не так давно потеряла мужа. И ее печальный взгляд и "чуть сутулая спина" всколыхнули в душе итальянского поэта настоящую страсть. Узаконить в ту пору отношения с иностранцем было непросто. Весь цвет итальянского кино приложил немало усилий к тому, чтобы это произошло. Так Лора оказалась в Италии, где началась ее "вторая жизнь". Жизнь среди людей, о которых тогда с придыханием говорил весь мир: Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, Франческо Рози, Марчелло Мастроянни, Софи Лорен… Ей посчастливилось стать для них "своей".

Когда закончилась эпоха их блестящей римской жизни, Тонино и Лора переехали в деревню Пеннабилли, где Лора живет до сих пор. В 2012 году Тонино не стало. Но, как говорит Лора, она продолжает жить с ним, соизмеряет с ним свои мысли и в каждой пролетающей мимо бабочке видит… привет от мужа.

Смотрите также:

Премьера фильма "Съесть слона" - на Первом канале 20 марта в 00.15.

"Съесть слона" - веселая история о жизни особенной театральной труппы. Фото: Предоставлено Первым каналом

Это документальная лирическая комедия про приключения актеров с синдромом Дауна. Первый канал представит картину в эфире накануне Международного дня человека с синдромом Дауна.

"Знаешь, как съесть слона? По кусочкам!". Маше 19 лет, и она мечтает стать актрисой, но ей сложно побороть свою застенчивость. Однако мечта способна толкать человека на удивительные поступки. Маша попадает в инклюзивный театр "ВзаимоДействие", где каждому особенному актеру находится подходящая роль. Теперь они вместе мечтают создать красивый спектакль и поехать на гастроли за границу. Это веселая история о жизни театральной труппы, юности, любви и дружбе, где каждый учится не только играть на сцене, но проходит настоящую проверку на храбрость и великодушие.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Гид-парк

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
РФ приостановила пропуск итальянцев через границу из-за коронавируса
Депздрав Москвы: умерший в Коммунарке пациент не болел коронавирусом
Цена нефти Brent опустилась ниже 33 долларов за баррель
Путин отметил перемены в российском бизнесе
Кто отменил выступления и гастроли из-за коронавируса
Бывший директор концертного зала им. Чайковского - о необычном соревновании Сергея Лемешева и Ивана Козловского