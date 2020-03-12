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12.03.2020 15:10
Рубрика: В мире

Националисты напали на советника главы СНБО на конференции в Киеве

Текст: Александр Саможнев
В Киеве националисты сорвали презентацию "Национальной платформы примирения и единства", которую проводил советник главы СНБО Сергей Сивохо. Радикалы устроили перепалку, а затем начали толкать ведущего к выходу, выкрикивая вслед "сепар" и "клоун", сообщает портал strana.ua.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

После этого националисты обступили Сивохо, прижали к стенке, оскорбляя матерными словами. По пути он упал. Охрана помогла советнику СНБО покинуть здание. Добробатовцы из батальона "Азов" (запрещен в России) выкрикивали, что лишь блокада Донбасса, отказ от поставок воды и электроэнергии установит мир в регионе.

Полиция, прибывшая на место происшествия с большим опозданием, не реагировала на выходку националистов. Стражи порядка покинули зал сразу же после ухода деятеля СНБО. Позднее лица, нападавшие на Сивохо, были задержаны.

Участница конференции Марина Черенкова раскритиковала действия националистов. Она сказала, что активисты и далее будет продвигать платформу для стабилизации ситуации в стране.

Киев и Донбасс договорились о прямом диалоге по урегулированию конфликта

Между тем "Платформа по примирению и единству" является проектом офиса президента, который непосредственно ведет Сивохо. Она должна стать площадкой для диалога украинцев, живущих по разные стороны линии соприкосновения. Однако предыдущую презентацию отменили из-за обострения в Донбассе. А текущее мероприятие не продлилось и тридцати минут.

"Этот случай предельно наглядно показывает, что никакого национального примирения на Украине не будет до тех пор, пока с бандами националистов и беспредельщиков не будут поступать так, как это положено по закону", - написал главный редактор портала strana.ua Игорь Гужва на своей странице в Facebook.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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