Назван самый подделываемый смартфон. Как не купить фальшивку

Популярный бенчмарк Master Lu составил рейтинг наиболее часто подделываемых смартфонов на китайском рынке за 2019 год. Об этом пишет Gizmochina.

Лидером по количеству подделок стал iPhone 8. На втором и третьем месте раскладушки W2018 и W2019 от Samsung, представленные только в азиатском регионе.

iPhone XS Max - на четвертом, а Samsung Galaxy S10+ замыкает пятерку анти-топа.

Далее в списке по порядку - Honor 9, Galaxy S8 +, OnePlus 7 Pro, Xiaomi Mi 6 и Galaxy S8.

Стоит отметить, что многие из перечисленных моделей уже успели порядком устареть, но продолжают продаваться на различных интернет-площадках под видом новых устройств.

Чтобы избежать неприятной ситуации и не купить фейк по цене оригинала, можно воспользоваться специальными сервисами проверки подлинности, которые предусмотрены у некоторых производителей.

Наилучшим выходом в такой ситуации будет покупка нового девайса в официальных магазинах или у проверенных продавцов.