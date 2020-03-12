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Назван самый подделываемый смартфон. Как не купить фальшивку

Текст:   Богдан Бобров
12.03.2020,  
14:53
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Популярный бенчмарк Master Lu составил рейтинг наиболее часто подделываемых смартфонов на китайском рынке за 2019 год. Об этом пишет Gizmochina.

Лидером по количеству подделок стал iPhone 8. На втором и третьем месте раскладушки W2018 и W2019 от Samsung, представленные только в азиатском регионе.

iPhone XS Max - на четвертом, а Samsung Galaxy S10+ замыкает пятерку анти-топа.

Далее в списке по порядку - Honor 9, Galaxy S8 +, OnePlus 7 Pro, Xiaomi Mi 6 и Galaxy S8.

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Стоит отметить, что многие из перечисленных моделей уже успели порядком устареть, но продолжают продаваться на различных интернет-площадках под видом новых устройств.

Чтобы избежать неприятной ситуации и не купить фейк по цене оригинала, можно воспользоваться специальными сервисами проверки подлинности, которые предусмотрены у некоторых производителей.

Наилучшим выходом в такой ситуации будет покупка нового девайса в официальных магазинах или у проверенных продавцов.

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