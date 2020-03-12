Названы самые популярные предметы ОГЭ по выбору

ОГЭ в 2020 году будут сдавать более 1,4 миллиона девятиклассников. Два предмета - русский язык и математика - обязательные. И как минимум два предмета нужно написать по выбору, чтобы получить аттестат. Какие из них оказались самыми популярными? Об этом рассказали в Рособрнадзоре.

- Наиболее популярны у девятиклассников обществознание (его выбрали 55,8 процента участников), география (38,6%), информатика (31,5%), биология (25,2%), - рассказали в ведомстве.

Менее популярной оказались физика (11%), химия (9,9%) и английский язык (9,8%).

Экзамены в девятых классах пройдут во всех регионах России, и даже в школах за рубежом. В основной период с 22 мая по 30 июня ОГЭ будут сдавать более 1,418 млн участников. В досрочный период, который пройдет с 21 апреля по 16 мая, экзамены планируют сдавать около тысячи человек.