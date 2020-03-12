НБА приостановила сезон после выявления коронавируса у игрока

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила сезон после того, как у центрового "Юты" Руди Гобера диагностировали коронавирусную инфекцию. Все ближайшие матчи отложены на неопределенный срок, сообщается на официальном сайте лиги.

О диагнозе Гобера стало известно незадолго до начала матча "Юты" и "Оклахома-Сити". В итоге встречу отменили, стадион закрыли, а игроков обеих команд отправили на карантин.

"НБА приостанавливает все матчи после сегодняшнего игрового дня. НБА использует этот перерыв, чтобы определиться со следующими шагами", - говорится в заявлении лиги.

Имя инфицированного игрока ни НБА, ни клуб не назвали, но его личность стала известна благодаря СМИ. Гобер сдал положительный тест, после чего клуб сообщил об этом в офис ассоциации.

На произошедшее отреагировали в НХЛ, сообщив о готовности приостановить сезон при возникновении подобной ситуации. Руководство лиги ведет консультации с медиками.