Что американцу хорошо, то немцу - совсем не обязательно. Вашингтонский Pew Research Center и гамбургский Фонд Кербера опубликовали совместное исследование о том, что думают граждане двух стран - важнейших партнеров по НАТО - о глобальном мироустройстве, взаимопомощи в случае внешней угрозы и о международном праве. Оказалось, что картины мира по разные стороны Атлантики "разительно отличаются".

Так, американцы воспринимают связи с немецкими партнерами в гораздо более радужном свете. Поразительно, что за годы президентства Дональда Трампа, который то и дело обрушивается с критикой на политиков Старого Света, этот оптимизм неуклонно рос. И теперь 75 процентов граждан США считают отношения с ФРГ хорошими. Среди немцев так думают только 34 процента опрошенных. Причем лишь 2 процента отважились назвать эти отношения "очень хорошими". Зато 64 процента жителей Германии уверены, что между их страной и США на самом деле все плохо. В Америке этот скепсис разделяют 17 процентов респондентов. Разница налицо.

Граждане Германии воевать за других не готовы: 60 процентов опрошенных высказались против задействования статьи устава НАТО о коллективной самообороне в случае внешней угрозы

Неудивительно, что при таком раскладе немцы и американцы по-разному видят роль НАТО и свои союзнические обязательства в рамках этой организации. Если говорить вкратце, то граждане Германии воевать за других не готовы. На вопрос о том, должна ли их страна вмешаться в военный конфликт и подключить свою армию в случае гипотетической внешней угрозы другому члену альянса, 60 процентов немцев ответили негативно. И лишь 34 процента поддержали задействование статьи 5 устава НАТО о коллективной самообороне. В Соединенных Штатах, напротив, 60 процентов респондентов "рвутся в бой", в то время как против военного вмешательства выступают лишь 29 процентов американцев. Жители Нового Света в целом настроены более милитаристски, полагая, что время от времени полезно применять военную силу "для поддержания глобального порядка". В свою очередь немцы гораздо лучше отзываются о международных институтах, прежде всего ООН, а также о Евросоюзе, что, в общем, логично. Зато каждый пятый американец честно признается: ни о ЕС, ни даже о НАТО у него так и не сложилось никакого мнения. Авторы исследования коснулись и такого деликатного вопроса, как сохранение американских военных баз в Европе (конкретно - на территории Германии). В то время как 85 процентов опрошенных из США считают их важным и даже очень важным фактором своей национальной безопасности, не более половины жителей ФРГ видят в этих объектах защиту. В целом 45 процентов немцев не считают американское военное присутствие хорошей идеей, особенно негативно к нему относится молодежь в возрасте от 18 до 29 лет.

Наконец, в американской картине мира не нашлось места для партнерских отношений с Россией. Зато наша страна вошла в пятерку стран, с которыми немцы считают важным развивать многовекторное сотрудничество наряду с Францией, Соединенными Штатами, Великобританией и Китаем.