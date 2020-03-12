Снижение розницы в некоторых регионах объясняется убылью населения, так как люди уезжают в другие города. Такая картина наблюдается, к примеру, в Бурятии и Магаданской области. Как пояснил заведующий кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов, соответственно, падает уровень розничного товарооборота.
Положительная динамика по обороту - традиционно в регионах Центрального федерального округа, где сильный рост розницы показали Тверская (4,8%), Московская (4,6%) области.
В Сибирском федеральном округе отличились Тува (7%) и Алтай (4,9%). Высокие показатели оборота розницы Тува демонстрирует второй год подряд. По словам председателя комитета по торговле "Деловой России" Алексея Федорова, это можно объяснить приходом в регион "больших" ретейлеров со своим маркетингом.
В целом по России розница выросла на 1,6% - как за счет переживавшего бум потребительского кредитования, так и за счет роста на 0,8% реальных располагаемых доходов - это дополнительные более чем полтриллиона рублей на руках у населения, указывает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ "Высшая школа экономики" Георгий Остапкович.