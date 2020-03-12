Оборот розничной торговли за 2019 год вырос в большинстве регионов, ушел в минус в Архангельской и Смоленской областях, Калмыкии, Бурятии и Магаданской области. В Тамбовской, Мурманской, Астраханской и Волгоградской областях, а также в Татарстане, Марий Эл и Кабардино-Балкарии показатель застыл на нуле.

Несмотря на обилие товаров, за год розница выросла всего на 1,6%. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Снижение розницы в некоторых регионах объясняется убылью населения, так как люди уезжают в другие города. Такая картина наблюдается, к примеру, в Бурятии и Магаданской области. Как пояснил заведующий кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов, соответственно, падает уровень розничного товарооборота.

Положительная динамика по обороту - традиционно в регионах Центрального федерального округа, где сильный рост розницы показали Тверская (4,8%), Московская (4,6%) области.

В Сибирском федеральном округе отличились Тува (7%) и Алтай (4,9%). Высокие показатели оборота розницы Тува демонстрирует второй год подряд. По словам председателя комитета по торговле "Деловой России" Алексея Федорова, это можно объяснить приходом в регион "больших" ретейлеров со своим маркетингом.

В целом по России розница выросла на 1,6% - как за счет переживавшего бум потребительского кредитования, так и за счет роста на 0,8% реальных располагаемых доходов - это дополнительные более чем полтриллиона рублей на руках у населения, указывает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ "Высшая школа экономики" Георгий Остапкович.