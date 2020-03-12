Панарин вошел в тройку лучших бомбардиров

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Колорадо Эвеланш", благодаря чему набрал 95-е очко в нынешнем сезоне.

Панарин не забивал уже в восьми матчах подряд. В этот раз он также нанес шесть безуспешных бросков по воротам. Зато Артемий проассистировал соотечественнику Павлу Бучневичу, который пробил оборону голкипера "лавин" за 13 секунд до сирены об окончании встречи и сравнял счет. Однако в овертайме хозяева льда все-таки вырвали победу после точного броска Джей Ти Комфера (63 (3:2).

Что касается Панарина, то с 95 (32+63) очками российский форвард вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ, повторив результат нападающего "Бостон Брюинз" Давида Пастрняка. При этом Артемий провел на один матч меньше.

Рейтинг лучших бомбардиров уверенно возглавляет нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Леон Драйзайтль (110 очков), опережая своего одноклубника Коннора Макдэвида (97 баллов). На пятом месте располагается форвард "Колорадо" Натан Маккиннон (93 очка), из-за полученной травмы попавший на скамейку запасных на срок от одной до двух недель.

Кроме того, набрав 415-е очко в карьере, Панарин вышел на третье место в истории НХЛ по результативности за первые пять сезонов в лиге среди левых крайних форвардов. Этот показатель был выше только у Мишеля Гуле (436) и Александра Овечкина (415).

Отметим, что в составе "Колорадо" одну из шайб забросил россиянин Владислав Наместников (24-я минута). Он был признан третьей звездой матча, в активе нашего нападающего 31 (17 голов + 14 передач) очко в сезоне. Ворота "Рейнджерс" в прошедшем матче защищал Александр Георгиев, который отразил 25 бросков.