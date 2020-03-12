Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Греции

Пациент с коронавирусом умер в больнице в греческих Патрах, сообщило Афинское информационное агентство (АМНА). 66-летний мужчина был одним из заразившихся паломников, возвратившихся из Израиля.

В данный момент в Греции подтверждены 98 случаев заражения от COVID-19. По словам пресс-секретаря министерства здравоохранения Сотириоса Циодраса, в стране находятся 93 инфицированных грека и четыре иностранных гражданина. 29 пациентов остаются в больницах в Аттике, Салониках, Патрах и Митилини, 68 остаются в своих домах.

Вместе с тем в порту острова Лемнос на карантине находится паром Blue Star Mykonos после того, как у одного из членов экипажа появились симптомы заболевания. На его борту находятся 341 пассажир и 77 членов экипажа.

Результатов своих анализов ждут 52 грека, обратившиеся накануне в специализированный медицинский центр в Патрах.

Из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса все учебные заведения в стране закрыты на ближайшие две недели.