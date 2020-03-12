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12.03.2020 13:17
Рубрика: Власть

Песков: Перенос голосования по поправкам в Конституцию сейчас не обсуждается

Текст: Кира Латухина

Никаких обсуждений переноса всенародного голосования по поправкам в Основной закон нет, подчеркнули в Кремле.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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"В настоящее время никаких индикаций на этот счет нет, никаких рекомендаций на этот счет нет, каких-либо обсуждений на этот счет нет и решений на этот счет тоже нет", - сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что ЦИК готовится к этому голосованию, продолжается разъяснительная работа. Каких-то вариантов других дат, кроме 22 апреля, пока не появлялось, заметил он.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Мы все вместе, особенно правительственный штаб, внимательно следим за развитием ситуации", - сказал про коронавирус Песков. На вопрос, что должно случиться, чтобы перенесли всенародное голосование, представитель Кремля заявил: "Пока мы далеки от эпидемии, это можно сказать однозначно, по количеству диагностированных случаев". Режимы при той или иной эпидемиологической ситуации должен разъяснять штаб, заметил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента Изменения в Конституцию РФ

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