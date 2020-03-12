Песков: Перенос голосования по поправкам в Конституцию сейчас не обсуждается

Никаких обсуждений переноса всенародного голосования по поправкам в Основной закон нет, подчеркнули в Кремле.

"В настоящее время никаких индикаций на этот счет нет, никаких рекомендаций на этот счет нет, каких-либо обсуждений на этот счет нет и решений на этот счет тоже нет", - сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что ЦИК готовится к этому голосованию, продолжается разъяснительная работа. Каких-то вариантов других дат, кроме 22 апреля, пока не появлялось, заметил он.

"Мы все вместе, особенно правительственный штаб, внимательно следим за развитием ситуации", - сказал про коронавирус Песков. На вопрос, что должно случиться, чтобы перенесли всенародное голосование, представитель Кремля заявил: "Пока мы далеки от эпидемии, это можно сказать однозначно, по количеству диагностированных случаев". Режимы при той или иной эпидемиологической ситуации должен разъяснять штаб, заметил он.