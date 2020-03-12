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12.03.2020 21:13
Рубрика: Экономика

Прекрати-поле

Почему сельхозземли используются не по назначению
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(8108)
Около 1% всех российских сельхозземель сейчас используется под несанкционированные свалки. При наличии множества федеральных и региональных норм, регулирующих оборот земель и работу с отходами, портит картину их неисполнение. Власти надеются исправить ситуацию с помощью новой госпрограммы.

За прошлый год Россельхознадзор, осуществляющий муниципальный земельный надзор, провел более 42 тысяч проверок и выявил более 25 тысяч нарушений в отношении земель сельхозназначения. В ведомстве жалуются на слабую подготовку кадров и бездействие местных органов власти. С такой ситуацией, в частности, Россельхознадзор столкнулся в Брянской области. Здесь в прошлом году во многих муниципалитетах земельный контроль не осуществлялся вовсе. А ошибки в документах проведенных проверок не дали возможности привлечь нарушителей к ответственности. В 2019 году в регионе выявлено 37 фактов несанкционированного размещения отходов производства и потребления, преимущественно четвертого и пятого классов опасности, на площади 66,5 гектара, перечисляют в Россельхознадзоре. По оценке ведомства, общий вред, причиненный почве как объекту охраны окружающей среды, превысил 210 млн рублей.

В зоне рискованного земледелия доля неиспользуемых земель может доходить до 50%

Директор департамента сельского хозяйства Брянской области Борис Грибанов, напротив, указывает на Россельхознадзор: по его словам, в 13 районах области ведомством вообще не было запланировано проверок, а по результатам 49 проверок наложен штраф всего на 80 тысяч рублей. Тогда как регион в 2019 году ввел в оборот около 50 тысяч гектаров сельхозугодий, утверждают в правительстве области.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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По оценке председателя правления Экологического союза Семена Гордышевского, неиспользуемых земель в России - "десятки процентов". В зоне рискованного земледелия эта доля может доходить до 50%. А используются под несанкционированные свалки и просто захламлены около 1% сельхозземель. Дело в том, что существующие законодательные нормы нередко противоречат друг другу, нововведения бывают даже вредны для окружающей среды, да и исполнение существующих законов слабо контролируется, указывает эколог. "Но главное, не проводится просветительская работа с населением - зачем и как вести раздельный сбор мусора, как компостировать органику и так далее. У нас этот вопрос считается второстепенным", - сетует Гордышевский.

Повысить качество управления земельными ресурсами в стране минсельхоз рассчитывает с помощью новой госпрограммы по вовлечению в оборот сельхозземель и развитию мелиоративного комплекса на 2021-2030 годы, которая должна вступить в силу уже в марте нынешнего года. По итогам ее реализации власти планируют вовлечь в оборот не менее 12 млн гектаров. Также программой предусмотрен сбор и систематизация данных о землях сельхозназначения. Сейчас таких данных нет или они разрозненны и недостоверны. Общий объем финансирования госпрограммы оценивается в 1,4 трлн рублей.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз Россельхознадзор

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