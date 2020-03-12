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12.03.2020 18:23
Рубрика: Общество

Почти половина родителей выступили за сокращение "домашки" в школе

Текст: Ксения Колесникова
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Почти половина российских родителей (48%) выступили за сокращение домашних заданий в школе. 72% признались в том, что им регулярно приходится объяснять детям темы школьной программы. Четверть респондентов совершенно не удовлетворены качеством преподавания иностранного языка в классах. Такие данные получили эксперты ОНФ и фонда "Национальные ресурсы образования" в ходе опроса 2,5 тысячи родителей из 83 регионов России.

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Что еще интересного показало исследование? 46% мам и пап считают, что без занятий с репетитором ребенок не сможет набрать нужные баллы ЕГЭ для поступления в вуз. 17% - уверены, что репетитор нужен для оценки выше "тройки". 16% родителей заявили, что ребенок может и не набрать минимальный балл - поэтому придется обращаться к репетиторам.

- Необходимо оказывать комплексную поддержку школам, показывающим невысокие результаты по качеству образования, - считает координатор проекта ОНФ "Равные возможности - детям", зампредседателя Комитета по образованию и науке Госдумы РФ Любовь Духанина. - В систему помощи должны быть включены элементы профилактики учебной неуспешности, элементы психолого-педагогической поддержки.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Снижается качество образования и в области точных и естественных наук. По крайней мере, именно так считают мамы и папы. Доля родителей, удовлетворенных обучением по геометрии, сократилась с 27% в 2018 году до 24% - в 2019-м. По алгебре - с 27% до 26%, химии - с 24% до 22%. Более половины родителей говорят, что в школе недостаточно хорошо учат детей формулировать свои мысли (53%), извлекать главную информацию из прочитанного (54%). Годом ранее так считали 45% и 44% опрошенных.

- Необходимо создать систему привлечения в школу сильных предметников, проектировщиков индивидуальных образовательных маршрутов, педагогических дизайнеров, - считает Духанина. - Также нужно пересмотреть программы повышения квалификации. А для детей важно создавать профильные многоуровневые программы на стыке общего и дополнительного образования, которые должны быть бесплатными.

Общество Образование Стандарты для школы

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