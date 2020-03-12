Поляка судят за посты в Facebook в отношении бандеровцев

Польский пенсионер предстал перед судом за то, что на своей странице в Facebook называл украинских последователей Степана Бандеры "бандеровцами" и "сволочью". Прокуратура требует для него год тюрьмы условно и три года испытательного срока.

"Уважаемые судьи, что я тут делаю? Я не могу понять, с какой целью меня вызвали. Я участвую в какой-то правовой "матрице", а выдвигаемые против меня обвинения просто абсурдны", - так начал речь в свою защиту 67-летний Анджей Л. По данным местного издания Gazeta Wyborcza, подсудимый ведет блог, посвященный истории Волыни и Галиции - территориям на границе Польши и Украины, которые поляки называют "восточными кресами". Напомним, что именно там произошла "волынская резня": начиная с 1943 года от рук украинских националистов из УПА и фракции Степана Бандеры, а также их пособников среди местного населения погибли около 100 тысяч поляков, включая детей. 485 тысяч человек были вынуждены бросить свои дома и бежать от погромов в центральные районы Польши. В ответной акции поляков против украинцев погибли несколько тысяч человек. При этом, по данным Центра исследований общественного мнения (CBOS) за 2012 год, каждый седьмой житель современной Польши так или иначе связан с "восточными кресами". От 4,3 до 4,6 миллиона поляков указали, что они сами или кто-либо из родителей, дедов, прадедов родились на этих территориях. Неудивительно, что эта история до сих пор остается главным камнем преткновения между Варшавой и Киевом.

Вот и пенсионер Анджей Л. сообщил на заседании суда, что "бандеровцами" и другими оскорбительными эпитетами называет только тех украинцев, которые разделяют взгляды Степана Бандеры, и будет это делать, пока в истории "волынской резни" не будут расставлены все точки над i. Однако прокурор придерживается другого мнения: он считает, что поляк использует "волынскую резню" как фон, чтобы оскорблять граждан соседнего государства. К тому же в блоге Анджея Л. нашли также и обидные слова в адрес экс-президента Украины Петра Порошенко. Несколько месяцев назад пенсионера вызвали в прокуратуру и предложили извиниться. "Прокурор сообщил мне, что 75 процентов таких дел заканчивается публичными извинениями перед украинским народом, но я отказался, потому что не считаю, что обижаю народ. Нашла коса на камень", - сообщил он в варшавском окружном суде. По словам Анджея Л., он хочет "защищать то, чему его учили в семье, то есть память жертв". "А мой профиль в "Фейсбуке" - это как бы мой личный паб, я встречаюсь там с людьми с похожими интересами, мы обмениваемся мнениями. Когда я пишу посты, я использую кнопку "опубликовать", а не "опубликовать для всех". Мне в голову не приходило, что кто-то будет за мной подглядывать", - цитирует его Gazeta Wyborcza. Тем не менее прокурор попросил суд приговорить 67-летнего поляка к году тюрьмы условно и трем годам испытательного срока с публичным оглашением приговора.