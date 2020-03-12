Правительство не планирует вводить пошлину на экспорт пшеницы

Кабинет министров не планирует отменять нулевую пошлину на экспорт пшеницы из России (была отменена 23 сентября 2016 года) в связи с ослаблением рубля, заявил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. "Вводить экспортную пошлину на пшеницу? Нет, не обсуждается", - сказал он.

Предположения о возможном вмешательстве государства в зерновой рынок на фоне ослабевшего рубля высказывали накануне многие отраслевые аналитики. По их мнению, снижение курса рубля подтолкнет экспортеров к более активным поставкам за рубеж.

Из-за теплой зимы для обеспечения внутренних потребностей в зерне Минсельхоз в начале нынешнего года также предлагал установить квоту на вывоз зерна из России в размере 20 миллионов тонн. Однако такая мера в этом сезоне, скорее всего, тоже не понадобится. До скачка валюты экспорт зерна из России осуществлялся вяло. По данным Российского зернового союза, за июль-февраль нынешнего агросезона Россия поставила на мировой рынок на 6,5 миллиона тонн зерновых меньше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода. В мартовском обзоре Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) повысила прогноз экспорта пшеницы из России в этом сезоне на 1 миллион тонн - до 35 миллионов тонн из-за большого спроса со стороны Турции, а также конкурентной цене.