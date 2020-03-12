Предсказавший кризис 2008 года экономист сделал новый прогноз

Мир стоит на пороге нового финансового кризиса, причем он может оказаться значительно хуже, чем предыдущий. Об этом заявил экономист Джесси Коломбо, который в свое время предсказал глобальный кризис 2008 года.

Он отметил, что коронавирус не является первопричиной ситуации, но он может стать "спусковым механизмом" для нового кризиса. Главная же проблема, по мнению Коломбо, - наличие "пузырей" более чем на 20 рынках, которые могут в любой момент лопнуть. Это, в частности, "пузыри" на рынках европейской недвижимости, американских акций, корпоративных бондов и других.

"Один из крупнейших - китайский кредитный пузырь, разросшийся на финансировании инфраструктурных проектов", - приводит слова экономиста The Independent. Он добавил, что как раз сейчас эти пузыри "начинают лопаться".

Коломбо заметил, что нынешний кризис может оказаться хуже, чем предсказанный им в 2008 году, поскольку, по его данным, общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на 100 трлн долларов.