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12.03.2020 00:24
Рубрика: В мире

Премьер Италии объявил о закрытии в стране магазинов и ресторанов

Текст: Нива Миракян (Рим)

Премьер-министр Италии Дзужеппе Италии попросил итальянцев пойти на "новые жертвы" ради борьбы с пандемией.

Фото: EPA-EFE/DAVID MARIUZ
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"Для меня на первом месте есть и будет здоровье итальянцев. Италия останется навсегда "единой, защищенной зоной", и сейчас мы приняли решение закрыть все торговые точки, магазины, бары, рестораны, предоставив им возможность осуществлять доставку на дом. Вводится также запрет на работу парикмахерских и эстетических центров" - подчеркнул Конте, поблагодарив итальянцев за сотрудничество и за понимание.

Как пояснил премьер, супермаркеты, аптеки, банки и почтовые отделения продолжат свою работу в регулярном режиме. Будет также гарантирована работа сельхозсектора и индустриальных предприятий.

Фото: EPA-EFE/DANIEL DAL ZENNARO
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"Через несколько недель мы увидим результат наших усилий. Мы должны держать сейчас дистанцию, чтобы потом обняться со всей возможной теплотой", - выразил надежду итальянский премьер.

Конте также заявил о намерении назначить на должность специального комиссара Доменико Аркури. Он будет курировать чрезвычайную ситуацию, с которой в эти дни столкнулись итальянские больницы.

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