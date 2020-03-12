Премьер Италии объявил о закрытии в стране магазинов и ресторанов

Премьер-министр Италии Дзужеппе Италии попросил итальянцев пойти на "новые жертвы" ради борьбы с пандемией.

"Для меня на первом месте есть и будет здоровье итальянцев. Италия останется навсегда "единой, защищенной зоной", и сейчас мы приняли решение закрыть все торговые точки, магазины, бары, рестораны, предоставив им возможность осуществлять доставку на дом. Вводится также запрет на работу парикмахерских и эстетических центров" - подчеркнул Конте, поблагодарив итальянцев за сотрудничество и за понимание.

Как пояснил премьер, супермаркеты, аптеки, банки и почтовые отделения продолжат свою работу в регулярном режиме. Будет также гарантирована работа сельхозсектора и индустриальных предприятий.

"Через несколько недель мы увидим результат наших усилий. Мы должны держать сейчас дистанцию, чтобы потом обняться со всей возможной теплотой", - выразил надежду итальянский премьер.

Конте также заявил о намерении назначить на должность специального комиссара Доменико Аркури. Он будет курировать чрезвычайную ситуацию, с которой в эти дни столкнулись итальянские больницы.