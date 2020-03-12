"Обсуждены вопросы, связанные с реализацией договоренностей, достигнутых в ходе российско-турецкой встречи на высшем уровне в Москве 5 марта, - уточнили в Кремле. - С удовлетворением отмечено существенное снижение напряженности в идлибской зоне деэскалации".

Также была подтверждена важность продолжения плотной совместной работы, прежде всего по линии министерств обороны России и Турции, "в целях обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий и дальнейшей стабилизации обстановки".

Кроме того, стороны условились поддерживать "регулярный диалог на различных уровнях, включая личные контакты".