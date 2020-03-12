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12.03.2020 16:22
Рубрика: Власть

Путин наградил Фила Эспозито, Вексельберга и Пелагею

Текст: Кира Латухина

Президент подписал указ о награждении. Вице-президент клуба НХЛ "Тампа Бэй Лайтнинг", знаменитый канадский хоккеист, лучший бомбардир суперсерии СССР-Канада Фил Эспозито награжден Орденом Дружбы за укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Канады.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Посмертно медалью "За спасение погибавших" президент отметил лесника Валерия Жанцанова, который погиб при попытке спасти напарника в горящем лесу. За активную гражданскую позицию и личное участие в спасении детей во время захвата заложников на Дубровке Орденом Дружбы Владимир Путин наградил француженку Катрин Иванов-Тротиньон.

Орденом Александра Невского награждены сенатор Сергей Рябухин, академик РАН Юрий Золотов и летчик-испытатель Игорь Зинов, а также - "за большой вклад в работу по строительству современных аэропортовых комплексов" - бизнесмены Виктор Вексельберг и Ринат Халиков.

Почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" присвоено актеру, ректору школы-студии МХАТ Игорю Золотовицкому и главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ "Первого канала" Юрию Аксюте". Звание "Заслуженного артиста Российской Федерации" получили артисты балета Мариинского театра Алина Авсаджанашвили, Екатерина Кондаурова, Владимир Шкляров, оперная певица Аида Гарифуллина и певица Пелагея Телегина.

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