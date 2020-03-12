Путин отметил перемены в российском бизнесе

"Я могу сейчас обрушиться на бизнес, сказать, что они безответственно себя ведут. Это не так", - подчеркнул Владимир Путин.

Российский бизнес серьезно изменился за последние как минимум десять лет, считает президент. И государство должно создать условия для инвестиций, лучшие условия, связанные с регулированием инфляции.

Путин отметил, что наша страна занимает в этом рейтинге мирового банка Doing Вusiness уже 28-е место: "Продвинулись на порядок". Это говорит о том, что усилия государства здесь дают положительный результат, растет количество инвестиций: в начале 2000-х были примерно миллиард долларов, потом - десятки, а сейчас прямых инвестиций - свыше 540 миллиардов.