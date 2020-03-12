Путин предупредил об ответственности за снятие надбавок учителям

"Вы человек не новый в сфере образования. Знаете все изнутри, знаете хорошо", - приветствовал собеседника президент, добавив, что времени на раскачку поэтому и не нужно. Но все же спросил, что Кравцов считает приоритетным на первом этапе работы в качестве министра. Напомним, что прежде чем получить министерский портфель, чиновник возглавлял Рособрнадзор.

Докладчик сообщил, что обеспечена полная преемственность, идет мониторинг майских указов президента и 2012 года, и 2018 года. "Вопрос по средней зарплате педагогических работников на постоянном контроле, здесь сбоев никаких не будет. Также мы в прошлом году достигли всех результатов национального проекта "Образование" и достигнем всех результатов в этом году", - заверил он.

Говоря про работу по Посланию президента, Кравцов поблагодарил за поддержку от имени классных руководителей. С 1 сентября они будут получать дополнительные пять тысяч к региональным и муниципальным выплатам - все документы готовы. "Мы здесь будем четко контролировать", - обещал он. "Чтобы их не сняли", - подчеркнул Путин. "Нужно предупредить руководителей регионов об ответственности за возможное неисполнение указаний, связанных с тем, что нельзя снимать региональные надбавки за классное руководство после начала выплат из федерального бюджета", - указал президент.

"Это будет принципиальный вопрос нашего контроля. Так же, как по зарплатам, ежемесячно будем смотреть, мониторить, чтобы не допустить такой ситуации", - заверил Кравцов. Министр пригласил главу государства на первый форум классных руководителей, который пройдет в этом году.

Доложил чиновник и по организации питания младших школьников. Минфин предусмотрел все средства, создана рабочая группа в правительстве, поручение будет выполнено. "Мы будем обсуждать и с родительскими комитетами, чтобы питание было вкусное, здоровое и полезное", - сказал Кравцов.

Третий вопрос - стройки. "Школы, детские сады и обязательное лицензирование, незатягивание сроков - то, о чем вы говорили в Послании, - заметил министр. - Здесь мы тоже контролируем, чтобы месяц был на лицензирование после ввода в эксплуатацию. Чтобы сразу граждане видели, и там, особенно где есть потребность во второй, третьей смене, дети могли уже идти в школу с четвертой четверти, не дожидаясь начала учебного года". Чтобы не было снова очередей в детсады, демографическую ситуацию мониторят, и строят там, где надо. Все остальные вопросы также на контроле, все поручения будут исполнены, заверил Кравцов. Президент поручил "посматривать" за организацией работ по строительству "прямо с нуля, с технического задания".