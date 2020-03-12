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12.03.2020 11:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Депутаты Башкирии поддержали поправки в Конституцию страны

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

12 марта депутаты Государственного Собрания - Курултая Башкирии рассмотрели и поддержали принятый Госдумой РФ закон о поправках в Конституцию страны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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- Этот вопрос затрагивает интересы не только каждого жителя современной России, но и новые поколения, которым еще только предстоит родиться: поправки вносятся на десятилетия, а возможно, на века, - отметил спикер башкирского парламента Константин Толкачев. - Предложенные изменения Конституции расширяют и конкретизируют социальные гарантии, закрепляют на конституционном уровне особую защиту прав детей, возводят в ранг приоритетов целостность и независимость нашего государства.

По мнению депутатов, эти меры станут страховкой от неожиданных "инициатив", которые потенциально могут ухудшить положение жителей страны. Также Константин Толкачев подчеркнул: изменений базовых принципов Конституции не предполагается. Спикер регионального парламента рекомендовал всем депутатам встретиться с избирателями и объяснить суть планируемых поправок.

- В документе не должно быть "белых пятен", каких-либо неясностей. В этом законе наш суверенитет, наши традиции и ценности, то, что составляет основу нашей жизни и позволяет принимать стратегические для страны решения. Граждане должны четко понимать, за что им предстоит голосовать, - подчеркнул Константин Толкачев.

Напомним, общенародное голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля.

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