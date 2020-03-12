Четыре новых случая коронавируса выявлены в Москве

Еще четыре случая коронавирусной инфекции выявлены в столице. Таким образом, число заболевших в Москве достигло 19. Сообщая об этом, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, рассказали, что трех новых пациентов обнаружили, отрабатывая рейсы, которыми прилетели в Москву двое ранее заболевшие.

Пробы у них взяли, отрабатывая контакты этих пациентов. Все трое сейчас проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. А четвертый - в инфекционной больнице №2.

В штабе отметили: в настоящий момент установлен круг близких контактов заболевших. Два родственника пациентов получают помощь в больнице в Коммунарке. Один человек направлен в обсервационный центр. Трое остались на домашнем карантине. Пассажиры рейса находятся под медицинским наблюдением.

Известно, что трое новых пациентов прибыли рейсом №DP-804 01.03.2020 Бергамо-Москва, один - рейсом компании Уральские авиалинии U6-3514 Верона - Домодедово (29.02.2020).

С пассажирами рейса уже связались медицинские работники. Однако напоминаем: если вы или ваши близкие прибыли этим рейсом, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение. Медицинские работники сами приедут для взятия проб на анализы и проведения осмотра.