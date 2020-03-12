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12.03.2020 16:16
Проект: В регионах

Депутаты Липецкого облсовета поддержали поправки в Конституцию РФ

Депутаты Липецкого областного Совета большинством голосов одобрили закон о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Напомним, что для рассмотрения главного закона страны установлен особый порядок. Сначала его приняла в трех чтениях Государственная Дума, потом Совет Федерации РФ, после этого он был направлен на рассмотрение в региональные заксобрания.
Фото: Липецкий облсовет Фото: Липецкий облсовет
Фото: Липецкий облсовет

Комитет по законодательству Липецкого облсовета представил заключение на внесенный документ: депутаты напомнили, что более 200 поправок в главный закон страны предусматривают изменения с третьей по восьмую главу. Большая их часть касается государственного устройства. Так, вводятся повышенные требования к депутатам, чиновникам, судьям и прокурорам. Усиливается роль Государственной Думы и Совета Федерации. Поправки, касающиеся главы о местном самоуправлении, должны помочь выстроить эффективную систему взаимодействия органов госвласти и местного самоуправления.

Также прописываются нормы, направленные на защиту и укрепление суверенитета России. В их числе запрет на отчуждение территорий, защита исторической правды, недопущение вмешательства во внутренние дела государства, создание единой системы публичной власти.

Фото: Липецкий облсовет
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На конституционном уровне закрепляются новые социальные гарантии: минимальный размер оплаты труда - не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. Индексация пенсий не реже одного раза в год, а также индексация социальных пособий и иных социальных выплат.

Для защиты традиционных ценностей вводится положение о том, что брак - это союз мужчины и женщины. Дети объявляются важнейшим приоритетом госполитики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.

Свое мнение по представленному документу на сессии также высказали представители фракций регионального парламента.

- Мы приняли активное участие в работе над поправками, - сказала депутат облсовета, представитель партии "Справедливая Россия" Лариса Ксенофонтова. - Для нашей партии принципиальным было внесение поправки о ежегодном обязательном индексировании пенсий и иных социальных выплат.

- В условиях нестабильной политической и экономической обстановки в мире поправки в Конституцию, которые предложил Президент, становятся еще более актуальными, - отметила представитель фракции "Единой России" в облсовете Евгения Герасимова. - Хочется отметить поправки, направленные на защиту традиционных семейных ценностей. Это особенно важно в складывающихся реалиях.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецк

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