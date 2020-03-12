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12.03.2020 19:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Депздрав Москвы: умерший в Коммунарке пациент не болел коронавирусом

Текст: Любовь Проценко
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Департамент здравоохранения Москвы заявил, что у умершего в медцентре в Коммунарке пациента коронавируса не было.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в недавно открытом больничном комплексе в Коммунарке скончался больной коронавирусом.

"Подчеркиваем, что были выполнены лабораторные исследования на коронавирус, результаты отрицательные", - сообщили в ведомстве. Там добавили, что 75-летний пациент поступил в реанимационное отделение больницы в крайне тяжелом состоянии по скорой медицинской помощи с дыхательной недостаточностью. Еще в машине началась его реанимация, она продолжилась в больнице в отделении реанимации и интенсивной терапии. Но спустя 40 минут после поступления в больницу пациент скончался.

Фото: Светлана Майорова/ТАСС
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Результаты проведения патологоанатомического вскрытия показали, что смерть наступила от кровоизлияния в надпочечники на фоне прогрессирования хронических заболеваний, в том числе рака поджелудочной железы и гепатита.

В легких пациента не было обнаружено никаких патологических изменений. Проведенные исследования на коронавирусную инфекцию отрицательные.

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