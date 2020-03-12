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12.03.2020 12:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Накрыли покрышкой

Текст: Ольга Волгина (Кострома)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 52(8106)
Уродливые малые архитектурные формы, сделанные из старых автопокрышек, вновь появились в городских дворах Костромы, несмотря на протесты прокуратуры.
Местные жители уже прозвали этого дракона "зеленым змием". Фото: Алексей Молоторенко Местные жители уже прозвали этого дракона "зеленым змием". Фото: Алексей Молоторенко
Местные жители уже прозвали этого дракона "зеленым змием". Фото: Алексей Молоторенко

Как рассказала "РГ" активист экодвижения "Во имя жизни" Ирина Назарова, свалку отработанных шин она обнаружила в районе дома № 24 на улице Калиновской в областном центре.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Чтобы придать отходам автопрома "полезный" вид, автовладельцы сложили из старых колес огромного дракона и покрасили его в зеленый цвет. А вскоре рядом с драконом появился киоск по продаже алкогольных напитков на розлив.

- Согласно ГОСТ 12.1.007-76 "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности" и ФККО, утвержденному приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242, автомобильные шины отнесены к отходам III-IV класса опасности, которые повреждают экосистему и не могут быть размещены на придомовых территориях, - прокомментировала эколог Ирина Назарова

Она добавила, что к III-IV группе опасности отходов автомобильные шины отнесены из-за токсичного химического состава. При нагревании покрышки эти вредные вещества выделяются в воздух и почву, проникают в грунтовые воды, отравляя окружающую среду. Частицы каучука и смолы, проникнув в легкие человека с вдыхаемым воздухом, могут стать причиной возникновения аллергии, астмы, конъюнктивита и даже онкологических заболеваний.

Фото: Юрий Снегирев / РГ
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Как ранее сообщала "РГ", в 2015 году Ленинский районный суд Костромы принял первое в России решение о признании опасными заборов из отработанных автомобильных шин во дворах домов и обязал власти демонтировать заграждения.

Поводом для судебного разбирательства стала жалоба жителей улицы Свердлова в Костроме на то, что их дворы стали "похожи на полигоны промышленных отходов".

В суде представители прокуратуры смогли доказать, что единственный законный способ обращения с отработанными автомобильными шинами - это их демонтаж и утилизация.

Общество Экология Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома

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