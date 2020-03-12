Уродливые малые архитектурные формы, сделанные из старых автопокрышек, вновь появились в городских дворах Костромы, несмотря на протесты прокуратуры.

Как рассказала "РГ" активист экодвижения "Во имя жизни" Ирина Назарова, свалку отработанных шин она обнаружила в районе дома № 24 на улице Калиновской в областном центре.

Чтобы придать отходам автопрома "полезный" вид, автовладельцы сложили из старых колес огромного дракона и покрасили его в зеленый цвет. А вскоре рядом с драконом появился киоск по продаже алкогольных напитков на розлив.

- Согласно ГОСТ 12.1.007-76 "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности" и ФККО, утвержденному приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242, автомобильные шины отнесены к отходам III-IV класса опасности, которые повреждают экосистему и не могут быть размещены на придомовых территориях, - прокомментировала эколог Ирина Назарова

Она добавила, что к III-IV группе опасности отходов автомобильные шины отнесены из-за токсичного химического состава. При нагревании покрышки эти вредные вещества выделяются в воздух и почву, проникают в грунтовые воды, отравляя окружающую среду. Частицы каучука и смолы, проникнув в легкие человека с вдыхаемым воздухом, могут стать причиной возникновения аллергии, астмы, конъюнктивита и даже онкологических заболеваний.

Как ранее сообщала "РГ", в 2015 году Ленинский районный суд Костромы принял первое в России решение о признании опасными заборов из отработанных автомобильных шин во дворах домов и обязал власти демонтировать заграждения.

Поводом для судебного разбирательства стала жалоба жителей улицы Свердлова в Костроме на то, что их дворы стали "похожи на полигоны промышленных отходов".

В суде представители прокуратуры смогли доказать, что единственный законный способ обращения с отработанными автомобильными шинами - это их демонтаж и утилизация.