ФСБ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием в регионах России

ФСБ совместно с МВД России пресекла деятельность подпольных мастерских и торговцев оружием в Москве, Московской, Тюменской и Челябинской областях.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей, была прекращена деятельность двух подпольных мастерских, которые занимались модернизацией гражданского оружия в боевые образцы. В результате обысков оперативниками был изъят внушительный арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки, которых бы хватило на проведение небольшой общевойсковой операции.

Всего у нелегальных оружейников было изъято 236 единиц огнестрельного оружия. В том числе четыре пулемета Дегтярева и 25 автоматов - "АКС-74У", "АК-12", "АК-103", "АК-105", "М-49", "МР-44", "AR-15". Еще в арсенале оружейников было 22 пистолета-пулемета "ППШ", "ППС", "Кедр", "Thompson", "МР-38", "Lewis", "Sterling", "Uzi", "Nitro", "Beretta МАВ-38". А также 19 винтовок и карабинов - среди них "Мосина", "СВТ", "Сайга", "Mauser", "Winchester", "Jonson М 1941", "Lefaucheux". Изъято 165 пистолетов и револьверов различных марок как отечественных, так и зарубежных производителей, среди них такие бренды как ПМ, ТТ, ПСМ, АПС, пистолеты Марголина и Коровина, Наган, а также "Mauser С 96", "Colt", "Astra", "Luger", "Walther", "SIG Sauer", "Berettа", "Glock", и "Smith&Wesson".

Также было обнаружено самодельное стреляющее устройство и 6 гранат "Ф-1" и "РГД-5". Кроме того было изъято более 8 кг тротила и пороха, 11 взрывателей различных модификаций, 15 метров огнепроводного шнура, около 1,5 тысячи патронов различного калибра. Среди "мелочей" - 2 приспособления для бесшумной стрельбы, более 100 основных частей оружия, пули, гильзы, капсюля и оборудование для изготовления боеприпасов.

Как отметили в ФСБ, мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом оружия, продолжаются.