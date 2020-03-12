В ходе рабочей поездки в Тулу министр культуры РФ Ольга Любимова посмотрела, как идет реставрация исторических зданий Музейного квартала, и прошлась по набережной у стен Тульского кремля, 500-летие которого будет отмечаться в сентябре этого года.

Масштабные работы в исторической части города идут полным ходом. По словам тульского губернатора Алексея Дюмина, часть объектов находится в стадии готовности порядка 60-70 процентов. "Время у нас есть, и я уверен, что те графики, которые мы докладывали правительству, будут соблюдены", - заверил глава региона.

Создание Музейного квартала в Туле - проект уникальный, подобного в нашей стране, говорят, еще не было. Все началось три года назад, когда улицу Металлистов (бывшая Пятницкая), ведущую к одной из кремлевских башен, начали делать пешеходной, а исторические особняки восстанавливать в их прежней красе. Здесь, по задумке авторов, решили расположить в шаговой доступности в бывших купеческих особняках не только музеи и выставочные центры, но и театры, кафе, молодежные творческие пространства. Сегодня можно говорить, что это уже не просто проект, а практически реальность.

Впрочем, Ольгу Любимову в первую очередь интересовало, как идут работы по созданию в Музейном квартале филиалов четырех федеральных музеев - это Государственный исторический музей, музеи-заповедники "Куликово поле", "Ясная Поляна", "Поленово". Примечательно, что музейщики нашли нестандартный подход к новому пространству. Они не стали дублировать основные экспозиции или, как чаще всего бывает в подобных случаях, ограничиваться выставочным пространством. Во всех филиалах будет своя изюминка.

Так, "Куликово поле" в одном из зданий разместит археологический и современный образовательный центры. Еще одна экспозиция - музей исторической кухни. Если археологи уже переезжают в Музейный квартал, то здание под историческую кухню еще надо к этому приспособить. А в "Поленовском подворье" - филиале музея-заповедника художника Василия Дмитриевича Поленова - создадут центр возрождения семейных традиций, который будет изучать историю династий оружейников, купцов, дворян Тульской губернии, их потомков.

- Здесь будет работать лаборатория по изучению истории семей, экспозиционное пространство, сформируют научный архив, связанный с данными о традициях, быте, - рассказывает директор музея-усадьбы Наталья Поленова.

Особняк купца Кучина, доставшийся музею-усадьбе "Ясная Поляна", еще полгода назад были в весьма печальном состоянии. По словам директора музея Екатерины Толстой, в них помимо книжной лавки и выставочного пространства будут еще небольшой кинозал, кафе, информационный центр.

Создание Музейного квартала в Туле - проект уникальный, подобного в нашей стране еще не было

Ольгу Любимову явно впечатлил масштаб всей этой подготовки к юбилейной дате. Ведь туляки за весьма короткий временной промежуток сумели кардинально преобразить все историческое ядро города. Министр культуры отметила также, что проект дает новый импульс для развития туризма, науки и других важных сфер. Общая задача - чтобы все отреставрированные объекты работали и после юбилея, подчеркнув, что 500-летие Тульского кремля - это не локальный праздник, а "дата, о которой знают все".

По словам главы региона, за три года подготовки к 500-летию Тульского кремля и начала создания Большой Засечной черты в области проведено 120 подготовительных мероприятий, 35 объектов культурного наследия будет приведено в порядок. Появится 30 новых музейных экспозиций и выставочных пространств. Большинство из них - в малых городах и поселениях, входивших в Большую Засечную черту. В преддверии юбилея благодаря субсидии Минкультуры России появляются новые музейные объекты и в Тульском кремле. Так, в апреле 2019 года открылся музей археологии, музеефицированы башни. В этом году открыт музей локальных войн. На Соборной площади кремля ведется работа по созданию археологического окна, а в Успенском соборе восстанавливают уникальные фрески, сохранившиеся с середины XVIII века. Сейчас прорабатывается вопрос воссоздания в Тульском кремле осадных дворов.