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Текст:   Ирина Рыбникова 
21:59 12.03.2020
Российская газета - Неделя № 52(8106)

Маленький, а с газом

В этом году начнут газифицировать населенные пункты с 30 жителями

Программа газификации в Московской области в этом году будет скорректирована. Власти снижают сельским поселениям минимальный порог по числу постоянно зарегистрированных жителей. Претендовать на участие в программе смогут те поселения, в которых проживают не 100, как было прежде, а 30 человек.
Еще год назад жителям маленьких деревень о "голубом топливе" приходилось только мечтать. Фото: photoxpress

600 счастливых территорий

"Есть большой запрос на газификацию от малочисленных населенных пунктов, а также от жителей новых улиц, появившихся в уже газифицированных ранее поселках", - рассказывает гендиректор Мособлгаза Игорь Баранов. Ну в самом деле, обидно, когда деревня находится недалеко от газораспределительной станции, а в программу войти не может, потому что не хватает постоянных жителей. А с какой завистью смотрят на соседей те, кто живет на новых улицах, которых еще не было, когда в село пришел газ. По предварительным оценкам, таких мелких территорий, которым теперь открыт доступ к газу, в области насчитывается более 600. "К осени их список появится в программе газификации, размещенной на нашем сайте", - пообещал Баранов. В общей сложности на этих территориях проживают 27 тысяч человек.

По его словам, стоимость техприсоединения к сетям для населения в области давно держится на фиксированной отметке - 65 тысяч рублей. За эти деньги домовладение подключают к трубе, подведенной к границе участка. Если нужно тянуть ответвление по участку или домовладелец хочет приобрести дополнительное оборудование, стоимость, естественно, возрастает. "За последние три года мы в четыре раза увеличили темпы газификации. В 2019-м проложили 250 километров сетей, дав возможность пользоваться газом жителям 51 населенного пункта. План на 2020-й - 250 километров и 50 поселений", - утверждает Игорь Баранов. И это без учета корректировки программы с минимальным порогом в 100 постоянных жителей.

Куда пойдет труба

Но есть одно но. В первую очередь специалисты идут в те населенные пункты, где удельная стоимость газификации не превышает 250 тысяч рублей в пересчете на одного жителя. Это значит, что все затраты газовиков на прокладку сети для деревни в 30 дворов не должны превышать 7,5 миллиона рублей. А затраты зависят от многого: далеко ли от деревни находится питающий центр, по какой местности, сухой или влажной, нужно тянуть трубу и как ее можно протянуть - по прямой или зигзагообразно... И мало проложить, потом эту трубу еще придется обслуживать.

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Есть и еще один немаловажный нюанс. В области много так называемых закрытых территорий, газификация которых затруднительна. "Мы получаем газ в свои сети от газораспределительных станций "Газпрома", - объясняет министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. - Средняя мощность станции рассчитана на обеспечение топливом населенных пунктов в радиусе 30 километров от станции". Если чуть дальше деревня, то мощности на нее уже не хватает. Поэтому иногда случается так, что одна деревня топится газом, а другая, расположенная по соседству, - углем и дровами. И ее жители обижаются: "Почему их газифицировали, а нас нет, и говорят, что не будут. Чем мы хуже?"

Абсолютно ничем. Но сил у ближайшей ГРС уже просто нет. А добавить мощности чужому имуществу область не может. "Газпром реконструирует распределительные станции, мы тоже строим свои объекты. В этом году, например, завершим строительство станции Жуково, которая решит проблемы с газом для 13 тысяч жителей Раменского округа Подмосковья", - подчеркивает Самарин.

Фото: администрация губернатора Пермского края
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Но пока специалисты тем не менее говорят: если удельная стоимость газификации выходит за рамки 250 тысяч на человека, проще рассмотреть альтернативные способы обеспечения населения "голубым топливом".

Например, с помощью газгольдеров. Помните, в советское время во дворах стояли огороженные сетками емкости, куда время от времени приезжал газовоз, чтобы наполнить их газом? Вот это они, газгольдеры. Как утверждает Самарин, в области уже имеется два десятка поселений, использующих газгольдеры. В основном, правда, это коттеджные поселки, где состоятельные жители могут позволить себе переплачивать за сжиженный газ. "Но на федеральном уровне сейчас рассматривается вопрос о том, что можно было бы компенсировать жителям сельских поселений разницу между стоимостью природного и сжиженного газа, например в виде субсидий", - говорит Самарин. Ведь газом, даже сжиженным, отапливаться дешевле и проще, чем углем, торфом или дровами.

Есть ли шанс у СНТ?

Традиционный вопрос от дачников: будет ли у области какая-то специальная программа для газификации СНТ? Ведь многие из садоводческих товариществ расположены если не в черте населенных пунктов, то в непосредственной близости от них, более того, все больше дачников предпочитают оставаться за городом и на зиму. А газовики обычно старательно обходят дачные хозяйства стороной. "Специальной программы не будет, но мы в этом году пересмотрели подходы к газификации СНТ", - раскрывает секреты Игорь Баранов. Специалисты Мособлгаза проанализировали расположение СНТ на территории области и пришли к выводу: большинство из них стоят кучно, по 5-6 товариществ, что называется, за одним забором. "Когда к нам обращаются представители СНТ, мы озвучиваем им стоимость подключения к газу. Как правило, происходит следующее: половина членов согласны заплатить и подключиться, половина отказываются, потому что им дорого. В этом случае тянуть трубу приходится лишь за счет согласившихся, что в разы увеличивает их расходы, и чаще всего СНТ остается негазифицированным, - продолжает Баранов. - Но ведь трубой, протянутой к одному товариществу, могут пользоваться и соседние тоже. Поэтому мы начали проводить для дачников выездные консультации: собираем председателей СНТ и рассказываем им о том, как газифицироваться в складчину". По словам Баранова, если в газификации соглашаются участвовать три-четыре товарищества сразу, стоимость становится посильной практически для всех членов - 30-50 тысяч рублей. Положительный опыт таких коллективных дачных подключений в области уже есть.

Кстати

Подешевле можно

Правительство Московской области подготовило и отправило на рассмотрение федеральных властей несколько предложений, способных упростить и удешевить процесс подключения к газу. В частности, предлагается "облегчить" проектную документацию, исключив из нее устаревшие или частично дублирующие друг друга нормы. По словам Александра Самарина, это позволит удешевить итоговую стоимость подключения на 30%.

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