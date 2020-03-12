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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Всю жизнь на руках?

Дольщиков в Костроме возмутили новостройки с имитацией "доступной среды"
Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 52(8106)
Костромич Андрей Кропотин с сожалением смотрит на только что выстроенную высотку № 14 на улице Ермакова в микрорайоне "Новый город". В 2017 году Андрей заключил договор долевого участия с компанией "Волга-строй", которая обещала сдать девятиэтажку в эксплуатацию в декабре 2019-го. Однако закончить работы к этой дате строители не успели, и срок сдачи перенесли на 31 марта 2020 года.
Андрей Кропотин: Почему дольщикам приходится биться за создание пандусов, которые положены по нормативу. Фото: Анна Скудаева Андрей Кропотин: Почему дольщикам приходится биться за создание пандусов, которые положены по нормативу. Фото: Анна Скудаева
Андрей Кропотин: Почему дольщикам приходится биться за создание пандусов, которые положены по нормативу. Фото: Анна Скудаева

- Я планировал переехать сюда со своей девушкой. У нее рассеянный склероз, она передвигается на коляске. По действующему СНиПу 35-01-2001, все новостройки должны быть доступны для маломобильных жителей. Дом почти готов, но перед самой сдачей выяснилось, что на пандусе строители, видимо, решили сэкономить: из трех подъездов дома пандус сделали только в одном, и этот подъезд - не наш. Между собой подъезды не сообщаются: войти и выйти из дома через другую дверь нельзя. Я даже представить себе не мог, что в 2020 году для жителей новостроек в Костроме будет создана вот такая избирательная "доступная среда", - посетовал костромич.

Фото: Из личного архива
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Увидев, что подъезд девятиэтажки сделан с крутой лестницей без пандуса, Андрей обратился к представителям застройщика, однако те ответили, что они тут якобы ни при чем: один пандус вместо трех предусмотрен проектом, и все вопросы - к проектировщикам.

Не удовлетворившись отказом, дольщик направил запрос в мэрию: возможна ли установка пандуса в доме до его сдачи в эксплуатацию. Однако от главного архитектора города Владимира Якимова пришел ответ, что стройка "ведется в соответствии с проектной документацией и менять ее можно только по заданию застройщика".

- Когда я приехал с заявлением в офис к застройщику на улицу Деминскую, секретарь заявила, что директора нет, а без него принять у меня документы отказалась, - посетовал Андрей Кропотин.

Во время свадеб многие женихи обещают всю жизнь носить своих возлюбленных на руках. Андрей готов это делать, но у него никак не укладывается в голове, почему из-за чьего-то равнодушия его возлюбленная должна всю жизнь зависеть от посторонней помощи.

Застройщик ответил, что один пандус вместо трех предусмотрен проектом, поэтому все вопросы - к проектировщикам

- Почему в XXI веке дольщикам, заплатившим немалые деньги за покупку квартир, приходится биться за создание пандусов, которые положены по нормативу? - задает вопросы Андрей.

На сайте строительной компании, размещающей рекламу о продаже квартир в "Новом городе", покупателям обещают комфортную жизнь в новостройке, уютный двор и широкие парковочные места. Когда мы с Андреем приехали на автостоянку перед домом, то увидели, что там уже установлен указатель со знаком "Парковка для инвалидов". Беда лишь в том, что, доехав до дома, в подъезд ни один инвалид, ни одна мама с коляской по высоким ступенькам не войдут.

В числе учредителей фирмы-застройщика "Волга-строй" числится депутат Костромской областной думы Илья Яхонтов. Четвертого марта через помощника депутата я передала ему просьбу прокомментировать ситуацию с отсутствием "доступной среды" в новостройке на улице Ермакова. Однако на момент сдачи номера в печать ответ так и не был получен.

Фото: Татьяна Кравченко
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Согласно действующим строительным нормам и правилам, все новостройки в России должны сдаваться с пандусами, обеспечивающими "доступную среду" для маломобильных групп граждан. Если строители этого не сделают, а чиновники не глядя подпишут акты ввода домов в эксплуатацию, затраты на установку пандусов впоследствии придется покрывать из бюджета. Но почему обычные жители должны из своих налогов оплачивать "ляпы" коммерческих компаний?

P. S. Редакция "РГ" направила запросы о "доступной среде" в новостройке на улице Ермакова в прокуратуру и областной департамент строительства. Мы будем следить за развитием ситуации.

Комментарии

Игорь Жулев, инициатор судебного процесса по созданию "доступной среды" для колясочников в поселке Новом города Костромы:

- К сожалению, сегодня многим жителям города приходится сталкиваться с тем, что дороги, здания и тротуары совершенно не приспособлены для проезда колясок. Даже там, где пандусы сделаны, их нередко устанавливают лишь "для галочки". Например, возле дома, где я живу, есть четыре аптеки. Но лишь в одну из них я могу заехать без риска для жизни. В одной аптеке недавно установили такой "пандус", что хоть плачь, хоть смейся: вместо максимально допустимого уклона в 12 градусов он сделан под углом 60 градусов! Если кто-то рискнет на него заехать, то может просто кубарем свалиться и шею себе сломать. И таких примеров очень много. Мне кажется, что для того, чтобы проблема "доступной среды" начала решаться по-настоящему, в состав приемочных комиссий надо включать колясочников.

Павел Зайфиди, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Костромской области:

- В основе проблемы, с которой столкнулись будущие жители новостройки, лежит формальное исполнение строительных норм. Согласно действовавшему на тот момент своду правил СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", в общественных, жилых и производственных зданиях "должен быть как минимум один вход, доступный для маломобильных граждан с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием". Вход в эту часть дома недоступен для инвалидов. Тем не менее проект почему-то получил положительное заключение негосударственной экспертизы, которую в июле 2014 года выдало ООО "Имхотеп". Мы направили обращение в городскую администрацию, в котором просим учесть выявленную проблему. Кроме того, обратились к застройщику с просьбой создать доступную среду. Думаем, что строителям тоже важно, чтобы дом, в который они вложили столько сил, радовал жителей, а не создавать дополнительные проблемы.

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