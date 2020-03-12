Москвичей пригласили бесплатно проверить сексуальное здоровье

Врачи приглашают москвичей бесплатно проверить свое сексуальное здоровье - сделать это можно будет 14 и 21 марта, сообщает столичный департамент здравоохранения.

В эти дни горожане с постоянной столичной регистрацией смогут прийти на консультации к дерматовенерологам Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии. Доктора проконсультируют по поводу профилактики инфекций, передающихся половым путем, и предложат пройти обследования по их выявлению.

"Несмотря на то, что интерес молодых людей к собственному здоровью в последние годы активно растет, инфекции, передаваемые половым путем, являются распространенным заболеванием не только у мужчин, но и у женщин", - рассказал директор центра Николай Потекаев.

14 и 21 марта - субботы, поэтому пройти обследование москвичи смогут в выходной день. Обратиться можно в любой филиал центра дерматовенерологии и косметологии. Там возьмут анализы по методу ДНК-диагностики на хламидиоз, трихомониаз, гонорею и микоплазменную инфекцию. По желанию также можно сдать кровь на гепатит и ВИЧ.

Время приема пациентов с 9.00 до 16.00, предварительно нужно записаться по телефону: 8 (499) 558-58-28.