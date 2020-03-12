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12.03.2020 16:14
Проект: В регионах

На липецкий проект "Дорога в школу" выделили 10 миллионов рублей

Проект "Дорога в школу" стартовал в Липецкой области по инициативе спикера облсовета Павла Путилина по итогам "горячей линии", которая проводилась в конце прошлого года. За две недели в приемную Д.А. Медведева в Липецке поступило 70 обращений, в основном от жителей областного центра.
Фото: Липецкий облсовет Фото: Липецкий облсовет
Фото: Липецкий облсовет

Горожане жаловались на отсутствие тротуаров вдоль проезжей части, освещения, опасные переходы. Похожие звонки поступали и после завершения горячей линии.

В администрации Липецка составлена дорожная карта по строительству сетей наружного освещения на тех участках школьных маршрутов, где не было фонарей и на которые жаловались липчане. В конце 2019 года в районе Новой жизни установили светофор, около школы в поселке Дачный уложили асфальт на дороге и тротуаре. Там же на проезжей части появился "лежачий полицейский". В мэрии Липецка нашли возможность сделать временное освещение на улице Ульяны Громовой. На трех улицах, которые находятся в основном на городских окраинах, работы завершены.

- Буквально на днях наша рабочая группа посетила несколько адресов и проверила качество выполненных работ, - сообщил председатель Липецкого областного Совета Павел Путилин. - Сегодня на улице Ленина в поселке Новоселкино, на улице Передельческая и на подходе к переулку Клеверный в Липецке смонтированы сети наружного освещения. Но необходимо и дальше работать по остальным адресам, где проблемы пока еще не решены. На многих участках можно навести порядок, опилить кустарники, убрать мусор во время предстоящих весенних субботников.

В целом на решение проблемы опасных маршрутов к школам из областного бюджета было выделено около 10 миллионов рублей. На половине обозначенных жителями адресов сейчас ведутся работы.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецк

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