Парк развлечений "Остров мечты" снизил цены на билеты до конца апреля

Москвичи и гости столицы смогут посетить новый парк развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме по более дешевым билетам. Администрация парка запустила до конца апреля акцию, значительно снизив стоимость прохода в тематический парк.

Как сообщает пресс-служба парка, с 12 марта стандартный взрослый билет (с 10 лет) в будние дни можно будет купить за 1800 вместо 2900 рублей и отдать 1600 за детский билет (до 10 лет) вместо 2600 рублей.

В выходные и праздничные дни стандартные билеты будут стоить чуть дороже: за взрослый билет придется отдать 2300 вместо 2 900 рублей и за детский билет 1900 вместо 2600 рублей.

Акция будет распространяться и на билет с опцией прохода на аттракционы без очереди Fast Pass - взрослый будет стоить 4800 вместо 5400 рублей - как в выходные, так и в обычные дни, а детский - 4400 вместо 5100 рублей.

Семейный билет на двух взрослых и одного ребенка будет стоить 5500 вместо 7400 рублей, а на двух взрослых и двух детей - 7400 вместо 9 900 рублей.

Для многодетных семей, инвалидов, ветеранов и пенсионеров тематический парк в будние дни будет стоить 1500 вместо 2200 рублей за каждого члена семьи, важно только предъявить подтверждающие документы, а в выходные и праздничные дни билеты будут стоить 1900 рублей.

Напомним, в стоимость билета входит посещение всех аттракционов, шоу-программ и встреч со сказочными персонажами неограниченное количество раз в течение всего дня. Променад и ландшафтный парк работают в бесплатном режиме.