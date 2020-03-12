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12.03.2020 13:05
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Под Рязанью нашли доисторических акул

Текст: Елена Шулепова (Рязань)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На территории Шацкого района Рязанской области ученые нашли зубы новых видов древних акул. Ученые Рязанского госуниверситета вместе с коллегами из Франции, Чили и Коста-Рики готовы представить свое открытие миру, сообщает ТАСС со ссылкой на завкафедры географии, экологии и природопользования РГУ Алексея Водорезова.

Фото: mola.org.uk
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Летом прошлого года во время экспедиции ученые обнаружили в карьере Малый Пролом несколько зубов древних акул, живших на этой территории в меловом периоде (100-95 миллионов лет назад). Оказалось, что находка уникальна - таких зубов раньше еще не находили ни в одном регионе. Ученые предположили, что это могут быть неизвестные ранее виды акул, к тому же, возможно, эндемики - жили только на территории будущей Рязанской области, которую в те времена покрывало мелководное море. В связи с этим Водорезов допускает, что название нового вида древних акул может быть какое-нибудь "рязанское".

К изучению найденных останков подключились ученые из университетов Франции, Чили и Национального музея Коста-Рики. Сейчас эксперты готовят совместный доклад, чтобы выступить с ним в августе на открытом международном геологическим конгрессе в Коста-Рике.

К слову, в семанскую эпоху мелового периода - именно к этому времени относятся найденные акульи зубы - на территории, где сейчас простирается Рязанская область, по словам Алексея Водорезова, известно об обитании около двадцати видов акул.

Общество Наука Общество Природа Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область Рязань

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