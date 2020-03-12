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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Вышли на след

Прокурор Москвы Денис Попов рассказал о нелегальной миграции
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(8108)
Фактически каждое седьмое убийство, каждый третий разбой и каждое второе изнасилование в столице совершаются мигрантами.

Только по официальным данным, в столицу по миграционным картам прибыло в прошлом году на 1 млн иностранцев больше, чем в 2018 году, а их общая численность на сегодняшний день достигла 4,5 млн человек.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Об этом в интервью ТАСС заявил прокурор Москвы Денис Попов. По его словам, большая часть иностранцев соблюдает миграционные требования, но немало и тех, кто пополняет существующие годами нелегальные рынки труда. Что, в свою очередь, не может не влиять на криминогенную обстановку. Официально по патентам в городе сейчас работают 644 тысячи иностранцев, а самым распространенным нарушением остается незаконная трудовая деятельность и фиктивная постановка на миграционный учет.

Так, в сентябре прошлого года прокуратура установила порядка трех десятков адресов, по которым приезжие фиктивно ставились на учет. Самый массовый случай выявлен в районе Люблино, где в нежилых помещениях на улице 40-летия Октября на 400 спальных мест в течение трех месяцев было зарегистрировано свыше 80 тысяч человек. А после проверки изъятых там серверов выяснилось, что по этому адресу с октября 2018 года по май 2019 года было зарегистрировано почти 170 тысяч нелегалов. Только после вмешательства прокуратуры все они были сняты с учета, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина.

В прошлом году прокуратура впервые начала выявлять нелегальных мигрантов по цифровым следам

Глава столичного надзорного ведомства также рассказал о том, что в прошлом году прокуратура Москвы впервые применила возможность выявления нелегальных мигрантов по цифровым следам. Как пояснил Денис Попов, для трудовых мигрантов важнейшим фактором является возможность перевода заработанных денег на родину. Поэтому совместно с Росфинмониторингом прокуроры разработали и применили на практике новую методику выявления мест концентрации иностранных граждан. Росфинмониторинг предоставил данные о системе быстрых денежных переводов за рубеж. Прокуроры же наложили эти данные на карту города и определили места концентрации мигрантов. В большинстве случаев они совпали с расположенными рядом стройками и промзонами.

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Так, самые частые переводы денег в Таджикистан, Узбекистан и Киргизию шли на юго-востоке столицы в Печатниках и Люблино с территории одной из промышленных баз на Южнопортовой улице. По документам она значилась как заброшенная, а по факту там был обнаружен целый мини-город нелегальных мигрантов с автосервисами и пунктом по сортировке отходов. Сами нелегалы проживали здесь же с семьями, на территории для них работали продуктовый магазин и кафе. По результатам проверки более 40 иностранцев задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции. 17 из них были привлечены к административной ответственности, а в отношении организации-работодателя инициировано административное производство.

По мнению Попова, такое взаимодействие с Росфинмониторингом позволит установить тех, кто использует труд нелегальных мигрантов, сокращать "серый" сектор и выводить деньги из теневого оборота. В целом, по итогам прокурорских проверок, с фиктивного миграционного учета было снято более 100 тысяч иностранцев, возбуждено 118 уголовных дел.

Власть Безопасность Правоохранительная система Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Миграционный учет в России

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