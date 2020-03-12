Раскопана крупнейшая царская гробница династии Восточная Чжоу

В Китае археологи при проведении раскопок на севере страны обнаружили роскошную аристократическую гробницу династии Восточная Чжоу, которая, предположительно, принадлежала члену королевской семьи.

Как сообщает агентство "Синьхуа", найденный объект археологи уже назвали самой большой гробницей династии Восточная Чжоу (770-256 годы до н.э.), которые когда-либо были найдены.

Усыпальница была обнаружена в северной китайской провинции Шаньси. Изучение ее архитектуры показало, что, вероятнее всего, в ней была похоронена супруга правителя царства Цзинь. Это государство было вассалом династии Восточная Чжоу.

К сожалению, усыпальница была разграблена мародерами еще много лет назад. Археологи нашли их следы. Однако грабители унесли с собой не все ценное. Исследователи обнаружили более 1700 реликвий, в том числе посуду и инструменты.

Артефакты изготовлены из различных материалов, в том числе меди, железа, золота, нефрита, камня и кости. Все изделия, включая найденную здесь же керамику, типичны для культуры государства Цзинь.

Также сообщается, что длина гробницы составляет 14,3 метра, а ширина - 13,5 метра. Она расположена среди множества других гробниц на огромном кладбище Цюцзячжуан. За последние годы археологи нашли здесь, по меньшей мере, пять крупных "кластеров", каждый из которых состоит из трех гробниц.

Как пояснил Тянь Цзяньвэнь, исследователь из Института археологических исследований Шаньси, это могли быть семейные усыпальницы благородных людей. Вероятно, в подобных "кластерах" хоронили монархов государства Цзинь и их жен.