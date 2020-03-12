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12.03.2020 19:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Рязанские хирурги удалили опухоль весом 30 килограммов

Текст: Елена Шулепова (Рязань)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Рязани хирурги сделали редкую операцию, удалив пациентке 30-килограммовую опухоль. В настоящее время женщина выписана из больницы, сообщили в пресс-службе Минздрава Рязанской области.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Краснодарского края
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Шесть лет назад у женщины была выявлена опухоль. Врачи не исключали, что это злокачественное новообразование малого таза. Однако женщина, зная об этом, упорно отказывалась от операции. Сопротивляться лечению она перестала, когда заболевание уже стало серьезно тревожить - по словам медиков, "значительно сказалось на качестве жизни".

47-летняя пациентка поступила в рязанский онкологический диспансер. Здесь специалистами 3-го онкологического отделения была проведена операция по удалению опухоли.Операция оказалась довольно редкой: огромное новообразование выросло в забрюшинном пространстве между связками матки. Хирургам потребовалось два часа поистине ювелирной работы, чтобы удалить эту громадину.

После операции опухоль взвесили: оказалось, что она добавляла женщине 30 килограммов лишнего веса - это почти как полный боевой комплект десантника.

Опухоль оказалась незлокачественной. Женщина уже дома и чувствует себя намного легче.

Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область Рязань

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