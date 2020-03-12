Сергей Собянин издал указ: свыше пяти тысяч не собираться

Прилетели в Москву из страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу? Придется две недели провести дома. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Лучше перестраховаться

Объясняя суть указа, градоначальник подчеркнул, что ситуация с коронавирусной инфекцией в мире осложняется - достаточно посмотреть на развитие событий в Италии, Германии и других европейских странах, которым еще недавно, казалось, эпидемия не грозит. Так что повышенные меры осторожности не помешают и Москве, причем запрет массовых мероприятий касается не только городских фестивалей. "Посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено - не более 5000 участников и болельщиков", - написал Собянин на своем сайте. Запрет временный - до 10 апреля.

Еще одним из последних указов мэра в Москве введен режим повышенной готовности. Он касается в первую очередь городских служб - амбулаторных и стационарных звеньев здравоохранения, структур городского хозяйства и транспорта. Но затронул и горожан. Всем им при возвращении в столицу из Китая, Ирана, Южной Кореи, Италии, Франции, Испании и других стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу вменена в обязанность двухнедельная самоизоляция. Не только не ходить на работу, но и вообще не покидать квартиру. Оформить на это время больничный лист можно по телефону "горячей линии": 8-495-870-45-09. Документ домой доставит курьер, после истечения карантина его можно закрыть в поликлинике. Все это относится и к россиянам, и к иностранцам, и к детям. Справку для школы или другого учебного учреждения также можно заказать по "горячей линии" и получить курьером. Хитрить смысла нет - попытка прогулять работу или учебу под предлогом коронавируса наверняка вскроется при проверке пересечения границы через погранслужбу ФСБ.

Мобильный стационар

Выбрано в Москве и место для строительства мобильной инфекционной больницы. По словам Собянина, существующие медицинские мощности в Москве с ситуацией пока вполне справляются, но лучше быть готовым ко всему. Тем более что на больничную койку отправляют не только заболевших коронавирусом, но и всех, кто контактировал с ними и имеет хотя бы малейшие признаки ОРВИ. Сейчас пациенты попадают в инфекционную клиническую больницу N1 и новый больничный комплекс в Коммунарке.

Мобильная больница станет дополнением к ним. Ее построят из быстровозводимых конструкций и оснастят самым современным медицинским оборудованием. "Вокруг больничного корпуса будет создан внешний периметр ограждения и охраны. Канализационные стоки будут выводиться на автономные очистные сооружения, оснащенные системами обеззараживания", - подчеркнул мэр.

Площадка для больницы - вблизи деревни Голохвастово в Новой Москве. До ближайших частных жилых домов от нее - 250 метров, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны. "Гарантирую, что никакой опасности для местных жителей больница представлять не будет. Очень прошу с пониманием отнестись к моему решению", - написал Собянин.

На связи

У большинства заболевших в Москве нормальное самочувствие - болезнь протекает в легкой форме. Первого москвича с подтвержденным диагнозом уже выписали, поскольку он полностью выздоровел, а отсутствие у него вируса показали несколько исследований. Инфекцию, как и все остальные москвичи, Давид Беров привез из Италии.

После выявления последних заболевших стало ясно, что столичные власти уже выработали четкую технологию действий в таких случаях. Удалось оперативно изолировать как самих заболевших, так и тех, с кем они близко контактировали. Пассажирам рейсов, которыми летели заболевшие, разослали СМС о необходимости изолировать себя и вызвать бригаду "скорой помощи".

Работают и запущенные мэрией "горячие линии". Тем, кто вернулся из страны с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, чувствует себя хорошо и хочет оформить больничный лист для самоизоляции, нужно звонить по номеру: 8(495) 870-45-09. Если после возвращения чувствуете недомогание или другие симптомы, характерные для ОРВИ, немедленно вызывайте "скорую помощь" по телефону: 103.

Если возник вопрос по диагностике и профилактике коронавируса в целом, то можно набрать номер "горячей линии" департамента здравоохранения Москвы 8(499) 251-83-00.

Тем временем

Что, если...

Департамент здравоохранения Москвы на своем сайте mosgorzdrav.ru открыл раздел "Коронавирус: ответы на главные вопросы". Вот некоторые из них.

Тепловизоры сегодня можно встретить во всех столичных аэропортах. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Как передается коронавирус?

- Пути передачи:

Воздушно-капельный (выделение вируса происходит при кашле, чихании, разговоре).

Контактно-бытовой (через предметы обихода).

В течение какого времени могут проявиться симптомы инфекции?

- Симптомы могут проявиться в течение 14 дней после контакта с инфекционным больным.

Где я могу сдать анализ на коронавирус?

- Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена! Обследованию подлежат:

прибывшие в течение последних 14 дней из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией (Китай, Корея, Иран);

лица с признаками ОРВИ, прибывшие из стран, где зафиксированы случаи заболевания;

лица, контактировавшие с заболевшим коронавирусной инфекцией.

Пробу для анализа берет медработник. В остальных случаях анализ не проводится. Лаборатории частных медорганизаций не проводят исследования на выявление новой коронавирусной инфекции.