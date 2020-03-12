Сергей Собянин издал указ: свыше пяти тысяч не собираться

Новости

"Динамо" выбило "Спартак" из розыгрыша Кубка Гагарина 22:58
У советника верховного лидера Ирана диагностирован коронавирус 22:37
Британия поддержала идею Путина о саммите "пятерки" СБ ООН 22:27
Заболевший коронавирусом житель Кубани побывал в Италии 22:22
В Израиле выявили коронавирус у двоих прилетевших из Москвы туристов 22:16
В Беларуси подтвердили коронавирус у 21 пациента 21:38
Первый в крае больной коронавирусом помещен в больницу Краснодара 21:23
В Калининграде открыли горячую линию для вернувшихся из Китая и Италии 21:08
Санкции против "дочки" "Роснефти" ввели в США 20:54
Ученые разработали новый класс препаратов от рака на основе палладия 20:52
Медики подтвердили отсутствие коронавируса у умершего пациента в Коммунарке 20:38
На продажу выставлен "Запорожец" без пробега 20:32
В Крыму арестованы члены ячейки запрещенной "Хизб ут-Тахрир" 20:30
В Петербурге выделили 850 млн рублей на лечение 15 пациентов с СМА 20:02
Еще четверо москвичей с коронавирусом - снова из Италии 19:58
В Латвии введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса 19:46
Канадский премьер сам отправит себя на карантин из-за анализов жены 19:37
Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Финляндии 19:35
Концепцию утилизации мусора вынесут на обсуждение бизнес-сообщества 19:28
СМИ: В Каире столкнулись два пассажирских поезда 19:28
Рязанские хирурги удалили опухоль весом 30 килограммов 19:24
У встречавшегося с Трампом секретаря Болсонару обнаружен коронавирус 19:20
Болельщики московских ФК с абонементами получат доступ к "Матч Премьер" 19:18
Стартовый этап "Формулы-1" будет перенесен 19:15
Депздрав Москвы: умерший в Коммунарке пациент не болел коронавирусом 19:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полет российских Ту-142 над Атлантикой сняли на видео
Полет российских Ту-142 над Атлантикой сняли на видео
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как получить кадастровое дело из архива
Как получить кадастровое дело из архива
12.03.2020 21:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вирус закрыл двери

Сергей Собянин издал указ: свыше пяти тысяч не собираться
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Неделя № 52(8106)
Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается под контролем - на момент подписания номера в городе 15 подтвержденных случаев заболевания. Тем не менее власти вводят все новые меры профилактики. В частности, своим последним указом мэр Сергей Собянин запретил в столице массовые мероприятия с числом участников свыше 5000 человек - под запрет попал, к примеру, масштабный фестиваль "Крымская весна", ради которого в выходные планировали перекрыть даже центральную улицу столицы Тверскую.
Прилетели в Москву из страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу? Придется две недели провести дома. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Прилетели в Москву из страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу? Придется две недели провести дома. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Прилетели в Москву из страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу? Придется две недели провести дома. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Лучше перестраховаться

Объясняя суть указа, градоначальник подчеркнул, что ситуация с коронавирусной инфекцией в мире осложняется - достаточно посмотреть на развитие событий в Италии, Германии и других европейских странах, которым еще недавно, казалось, эпидемия не грозит. Так что повышенные меры осторожности не помешают и Москве, причем запрет массовых мероприятий касается не только городских фестивалей. "Посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено - не более 5000 участников и болельщиков", - написал Собянин на своем сайте. Запрет временный - до 10 апреля.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Медики подтвердили отсутствие коронавируса у умершего пациента в Коммунарке

Еще одним из последних указов мэра в Москве введен режим повышенной готовности. Он касается в первую очередь городских служб - амбулаторных и стационарных звеньев здравоохранения, структур городского хозяйства и транспорта. Но затронул и горожан. Всем им при возвращении в столицу из Китая, Ирана, Южной Кореи, Италии, Франции, Испании и других стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу вменена в обязанность двухнедельная самоизоляция. Не только не ходить на работу, но и вообще не покидать квартиру. Оформить на это время больничный лист можно по телефону "горячей линии": 8-495-870-45-09. Документ домой доставит курьер, после истечения карантина его можно закрыть в поликлинике. Все это относится и к россиянам, и к иностранцам, и к детям. Справку для школы или другого учебного учреждения также можно заказать по "горячей линии" и получить курьером. Хитрить смысла нет - попытка прогулять работу или учебу под предлогом коронавируса наверняка вскроется при проверке пересечения границы через погранслужбу ФСБ.

Мобильный стационар

Выбрано в Москве и место для строительства мобильной инфекционной больницы. По словам Собянина, существующие медицинские мощности в Москве с ситуацией пока вполне справляются, но лучше быть готовым ко всему. Тем более что на больничную койку отправляют не только заболевших коронавирусом, но и всех, кто контактировал с ними и имеет хотя бы малейшие признаки ОРВИ. Сейчас пациенты попадают в инфекционную клиническую больницу N1 и новый больничный комплекс в Коммунарке.

Мобильная больница станет дополнением к ним. Ее построят из быстровозводимых конструкций и оснастят самым современным медицинским оборудованием. "Вокруг больничного корпуса будет создан внешний периметр ограждения и охраны. Канализационные стоки будут выводиться на автономные очистные сооружения, оснащенные системами обеззараживания", - подчеркнул мэр.

Площадка для больницы - вблизи деревни Голохвастово в Новой Москве. До ближайших частных жилых домов от нее - 250 метров, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны. "Гарантирую, что никакой опасности для местных жителей больница представлять не будет. Очень прошу с пониманием отнестись к моему решению", - написал Собянин.

На связи

У большинства заболевших в Москве нормальное самочувствие - болезнь протекает в легкой форме. Первого москвича с подтвержденным диагнозом уже выписали, поскольку он полностью выздоровел, а отсутствие у него вируса показали несколько исследований. Инфекцию, как и все остальные москвичи, Давид Беров привез из Италии.

Хроника коронавируса: что произошло в России и в мире 12 марта

После выявления последних заболевших стало ясно, что столичные власти уже выработали четкую технологию действий в таких случаях. Удалось оперативно изолировать как самих заболевших, так и тех, с кем они близко контактировали. Пассажирам рейсов, которыми летели заболевшие, разослали СМС о необходимости изолировать себя и вызвать бригаду "скорой помощи".

Работают и запущенные мэрией "горячие линии". Тем, кто вернулся из страны с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, чувствует себя хорошо и хочет оформить больничный лист для самоизоляции, нужно звонить по номеру: 8(495) 870-45-09. Если после возвращения чувствуете недомогание или другие симптомы, характерные для ОРВИ, немедленно вызывайте "скорую помощь" по телефону: 103.

Если возник вопрос по диагностике и профилактике коронавируса в целом, то можно набрать номер "горячей линии" департамента здравоохранения Москвы 8(499) 251-83-00.

Тем временем

Что, если...

Департамент здравоохранения Москвы на своем сайте mosgorzdrav.ru открыл раздел "Коронавирус: ответы на главные вопросы". Вот некоторые из них.

Тепловизоры сегодня можно встретить во всех столичных аэропортах. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Как передается коронавирус?

- Пути передачи:

Воздушно-капельный (выделение вируса происходит при кашле, чихании, разговоре).

Контактно-бытовой (через предметы обихода).

В течение какого времени могут проявиться симптомы инфекции?

- Симптомы могут проявиться в течение 14 дней после контакта с инфекционным больным.

Где я могу сдать анализ на коронавирус?

- Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена! Обследованию подлежат:

прибывшие в течение последних 14 дней из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией (Китай, Корея, Иран);

лица с признаками ОРВИ, прибывшие из стран, где зафиксированы случаи заболевания;

лица, контактировавшие с заболевшим коронавирусной инфекцией.

Пробу для анализа берет медработник. В остальных случаях анализ не проводится. Лаборатории частных медорганизаций не проводят исследования на выявление новой коронавирусной инфекции.

Общество Здоровье Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
РФ приостановила пропуск итальянцев через границу из-за коронавируса
Депздрав Москвы: умерший в Коммунарке пациент не болел коронавирусом
Цена нефти Brent опустилась ниже 33 долларов за баррель
Путин отметил перемены в российском бизнесе
Что надо знать о коронавирусе: меры профилактики и где сдать анализ
Сертификаты на маткапитал семьи получат автоматически